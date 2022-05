Cuina amb memòria | Herbes dolces estomacals

És molt possible que els ingredients que relacionarem més avall estiguin una mica sobrevalorats pel que fa a les seves bondats i propietats estomacals. Potser cal relativitzar els atributs «curatius» de les herbes i més des del moment que van acompanyades d’alcohol. El que no es pot posar en dubte és que una botella -gran o petita- és un regal molt apreciat i que també és un goig compartir -ben acompanyats- unes herbes amb gel a l’estiu i a l’hivern, per arrodonir una diada de matances, santantoniera o una festa qualsevol. Anys enrere, si en quedaven de l’any passat, el dia de les toses eren ben arribades.

Ingredients Herba-lluïsa (relaxant)

Fonoll (diürètic)

Herba-sana (digestiva)

Tarongí (ansietat)

Menta (salut de la boca)

Farigola o tem (antisèptic)

Camamil·la (úlceres de la boca)

Ginebró (antireumàtic)

Romaní (bo pel fetge)

Sàlvia (mal de cap)

Donzell (aerofàgia)

Poliol (dolors menstruals)

Espígol (inductor de la son)

2 fulles de ruda (ansietat)

Flor de taronger o llimonera (sedant)

Fulla de llimonera (aroma, relaxant)

Llimona i taronja (color i aroma)

Nispro (artèries, hipertensió)

Cirera (color)

Nou verda (icterícia)

Grans de cafè (aroma)

Anís dolç Preparació És important, abans de començar a preparar les herbes, disposar de botelles ben escurades, sense etiquetes i les herbes i les fruites ben netes.

Si no disposam de tots els ingredients no cal desesperar-se. Els importants són els tres primers. La resta, les herbes que tenguem a mà.

Començarem introduint les fruites (una cirera, ¼ de nispro, ¼ de nou verda), les flors i els elements més petits; cafè, camamil·la, ginebró (si són llavors), trossos de taronja i llimona, 2 fulles de ruda i un brotet de romaní.

Amb una mica més de quantitat hi van la resta d’herbes - com són l’espígol, farigola, tarongí, menta (un poc més), sàlvia, donzell i poliol.

Introduirem una fulla de llimonera al llarg i a un costat de la botella.

Per acabar, posarem les herbes més essencials: herba-sana, fonoll tendre i herba-lluïsa, que actuaran de filtre quan aboquem el suc a una copa.

Ho omplirem amb anís dolç i ho deixarem reposar mínim tres mesos.

Haurem cercat, a cada una de les botelles, el color i l’estètica així com l’equilibri d’aromes i sabors.

En teoria, amb una copa d’herbes hauríem de quedar més sans que un gra d’all, però ja és sabut que les teories no sempre rutllen.