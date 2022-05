Ametlla torrada: Un futur complex, però amb esperança per a la pagesia d’Eivissa

L’abandonament del camp és un mal que fa temps que existeix a Mallorca i també a Eivissa. Així ho comenta Juan Antonio Prats i Ferrer, gerent de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. Tot i això, afirma que, «molt a poc a poc i amb l’ajuda de les institucions, s’està produint una incorporació de joves i de dones a les feines del camp». Malgrat aquesta esperança el panorama continua de color negre perquè tot apunta que hi ha més abandonaments del camp que no pas sang nova que hi treballi.

En aquest sentit, també hi han afectat malalties com ara la Xylella fastidiosa. La mortaldat que provoca aquest bacteri en moltíssimes plantes i arbres, malhauradament també ha accentuat que es deixi de banda el cultiu de l’ametler, que en moltes ocasions és abandonat en lloc de substituir els exemplars vells o morts per altres de joves.

La Cooperativa Agrícola de Sant Antoni d’Eivissa va néixer fa 70 anys, concretament el 25 de novembre de 1951. Actualment, té 2.734 socis, però només una setantena es dediquen professionalment i a temps complet a la pagesia. El principal cultiu que desenvolupen és l’hortícola, seguit del taronger; mentre que els ametlers són un cultiu complementari de l’hort. De fet, el producte d’avui són les ametles torrades, ideals com a aperitiu o per picar entre hores. Serveixen en diferents formats (1 quilo, mig quilo, 200 grams i 100 grams) i també en venen de crua amb pell i crua pelada.

Cal remarcar que aquesta entitat ha duit a terme dos projectes destacats. El primer està relacionat amb l’ametla i consisteix en una plantació d’ametlers amb regadiu no intensiu per demostrar que és més productiu que el de secà. Ara bé, no és un regadiu intensiu, sinó de reforç perquè hi ha escassetat d’aigua.

El segon es va iniciar durant la pandèmia: concretament va promoure un mercat de producte local a uns terrenys que pertanyen a la cooperativa i en el qual hi participen 12 productors d’Eivissa que hi ofereixen els aliments que cultiven.