Perdón por la indiscreción | Todo incluido

Twitter tiene cosas fascinantes, créanme. Evidentemente también es un buen caldo de cultivo de las fake news, un lugar donde el insulto anónimo está a la orden del día y donde se puede hacer una radiografía de la situación de la sociedad actual. Afortunadamente, no todo lo que pronostica esta red social se refleja después en la vida real, aunque en algo se le parece. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha comprado Twitter por 44 mil millones de dólares basándose en «la libertad de expresión». En medio de este desconcierto absoluto, y con muchas incógnitas —no solo financieras— por resolver, Casa Real, en su enésimo intento por distanciarse lo más posible del reinado de don Juan Carlos, hizo público el patrimonio personal de Felipe VI —solo 2,5 millones de euros— y anunció que el Tribunal de Cuentas comenzará a fiscalizar las cuentas de Zarzuela. Del patrimonio de doña Letizia, ni mú, que para eso es consorte.

Los titulares del medios, digamos, monárquicos, destacaron la «austeridad» del Jefe del Estado y aplaudieron el ejercicio de transparencia, que debería ser, por cierto, lo normal y no lo excepcional cuando hablamos de dinero público. Pero yo, y volviendo a Twitter y sus usuarios maravillosos, me quedé con un mensaje que debería hacernos, cuando menos, poner los pies en la tierra. «El rey ha logrado ahorrar desde que recibe contribuciones públicas más de la mitad de su nómina», señalaba un periódico. El comentario al respecto de un tuitero (los siento, no acierto a encontrar su nombre de usuario) fue de esos que te arranca la primera carcajada del día. «Felipe VI va por la vida con la pulserita del todo incluido, esa que tanto quieren desterrar los grandes hoteleros de Mallorca». Por cierto, vayámonos acostumbrando a que la isla va a perder el favoritismo de los reyes. No creo que vuelvan a presidir una Misa de Pascua, aunque sí veo aún lejos que renuncien a diez días en Marivent. Más que nada porque al monarca regatear le gusta mucho, muchísimo.

Fe de errores

Antes de entrar en materia, una rectificación. El pasado domingo les hablé de la exposición de Histrina Milanova, pero me confundí al señalar la galería donde puede visitarse —hasta finales de mayo—. World-World se puede encontrar en la Gerhardt Braun Gallery, en la plaza Frederic Chopin.

Color staniak

Durante todo este mes de abril hemos podido disfrutar en el patio de la casa señorial Can Vivot y de la mano de La Bibi, de la última obra del artista australiano Michael Staniak. Una explosión de color, con pinturas y esculturas que juegan con dos realidades: la digital y la terrestre. En su inauguración, que contó con cátering de Lluís Pérez, pudimos charlar con numerosos amigos, entre ellos las chicas de Cenas Adivinas, Maria Antònia Reus y Anna Noguer, o el grupo formado por Paula Campins, Miquel Cantallops y Miquel Moreno.

Homenaje a nuestros vinos

Había ganas, de ahí que la XV edición de la Nit del Vi fuera un éxito de público. Más de 30 cellers, la mayoría de Vi de la Terra Mallorca, pudieron dar a probar sus añadas más recientes. Entre los asistentes, Carlos Huguet, Conchi Rotger, Belén Padilla, Toni Alberto, Marta Crespí o Sara Borrás.

Paisaje, tradición, cultura y silencio

Nuestra segunda parte del press trip organizado por blau hotels en cerdeña pretende ser un pequeño ejemplo de lo que los clientes de la compañía mallorquina pueden encontrarse en el destino. Desde el Blau Monte Turri se accede al parque de Arbatax, donde es fácil encontrarse con animales salvajes y otros más accesibles para hacer las delicias de los niños. En el Blau Cala Moresca, cada una de sus calles rememora a los pueblos desaparecidos durante una inundación. Parada imprescindible son las Montañas Rojas y las Torres de defensa.

El debut literario de Águeda Ropero

Versos desde el mar’, el poemario con el que Águeda Ropero debuta en el mundo literario se presentó hace unas semanas en el Centre de Cultura de Sa Nostra, con la presentación de Eugenia Planas, gran amiga de la escritora y diseñadora. El libro, que cuenta con ilustraciones y dibujos de artistas como Lourdes Terrasa, Llorenç Gual o Cati M. Alorda, acabó de tomar forma «durante la pandemia», y recogen recuerdos de la infancia, familiares, amigos y viajes.