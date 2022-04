Entrevista virtual | Gerard Piqué: «Geri y Juanca, colegas»

¿Qué tal, don Gerard?

Llámeme Geri.

¿Geri?

Usted me llama Geri y yo le llamo Crimi.

¿Por cierto, eso de Geri y Rubi no resulta raro?

Ya he explicado que eso proviene de cuando yo jugaba con la selección y teníamos esa confianza con el presidente de la Federación.

Pero usted dejó de jugar en la selección en el año 2018

Sí, ¿y qué?

Pues que su amigo Rubi no fue presidente de la Federación precisamente hasta 2018

Debe ser entonces que nos hemos caído muy bien.

¿De verdad que no aprecia usted conflicto de intereses entre sus negocios y ser jugador del Barça?

Pues no. Mi inteligencia va mucho más allá, y pasa por alto cuestiones que las personas faltas, como usted por ejemplo, nunca enjuiciarán correctamente.

¿Pero entonces lo de Arabia Saudí y la Supercopa que ha sido?

Una oportunidad de negocio aprovechada.

Una oportunidad de negocio aprovechada...

Sí, es como lo de Luceño y Medina, sólo que con mucha más pasta. ¡Y yo no me he comprado un barco, ni cuatro coches, ni un porròn de Rolex!

¿Intentó usted el apoyo del Rey Juan Carlos?

A ver, que me dio su número de teléfono. Que somos colegas. Geri y Juanca.

Dice usted que no hay que ser muy listo para saber quién está detrás de la difusión de los audios entre Rubi y Geri. ¿Quién ha sido?

Como ya he dicho no hay que ser muy listo, y como yo soy muy listo pues no lo sé.

Pues daba la sensación de que sí...

Tirar la piedra y esconder la mano. Dar a entender que sabes... todo eso es de primero de comercial. Y yo soy comercial.

Y jugador de fútbol...

En mis ratos libres.

¿Es verdad que ganan menos pasta si la Supercopa no la juegan Madrid o Barça?

De ese pormenor se encargan Rubi y el Colegio Nacional de Árbitros, supongo.