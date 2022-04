Un nombre cayó en la arena

Me parece increíble que a estas alturas aún tengamos que poner en valor nuestro trabajo. No me gusta utilizar estas líneas para hablar de nada que me afecte a nivel personal, pero como es un mal endémico que sufren muchos de mis compañeros freelances, tengo que volver a dar un toque de atención. No vivimos del aire: si tú, productor de una cadena nacional, ves una noticia que te gusta y llamas para que te dediquemos cinco minutos de nuestro tiempo a contarla y ampliarla para tu programa, eso se paga. Ni visibilidad, ni repercusión, ni imagen. Es trabajo. Y el trabajo se paga. Si decides no hacerlo y dar la noticia igual pero sin fuentes, sin detalles y con tertulianos que ni saben de qué va el tema, el desprestigio es tuyo. No cuesta tanto hacer las cosas bien.

Quien sí sabe ser agradecida es doña Sofía. Fiel a sus amigos y a Mallorca, año tras año -salvo por la pandemia- acude a la llamada de Tomeu Català para dar visibilidad a Proyecto Hombre. Fue le lunes en la Seu de Palma y lo volverá a hacer en otras fechas este año, pero aun no podemos adelantar mucho más. Tampoco sobre el acto al que acudirá la reina doña Letizia el próximo 27 de abril. Hemos preguntado a los responsables de comunicación de la Fundación Princesa de Girona, pero de momento no tenemos respuesta. Vendrá, pero no sabemos ni dónde ni la hora. Lo llaman transparencia. (Vea aquí la galería). Todos los nombres del universo La joyera Isabel Guarch y la escritora Maria de la Pau Janer presentaron hace unos días en el jardín del hotel Can Bordoy su primera colaboración, su primer sueño juntas. Noms, la colección de joyas que cuenta su historia de amistad y admiración, recrea a través de las iniciales y sus diferentes tipos de cadenas inspiradas en los colores y diferentes elementos naturaleza -el mar y el azul turquesa, las perlas, flores y vegetación mediterránea- su universo y sus recuerdos. La textura arenosa de cada una de las letras parece sacada de esos nombres que todos, alguna vez, hemos dibujado a la orilla del mar, en la playa. «En estos diseños hay emoción, hay nostalgia y hay amor», explicaron ambas en un bonito y cuidado evento al que acudieron, entre otras, Anuska Menéndez, Ilona Novackova, Sara Botton, Malena Estrany o Giovanni Torielli. Y en el que Diana Sander y Marga Company lucieron algunas de las piezas. Arte en criptomonedas La revolución digital ya había llegado al mundo del arte aunque pocos aún se atrevían a dar un paso más y vender sus obras a través de las criptomonedas. Joaquín Zapata, que no es un artista cualquiera, presentó hace unos días su The Red Background Project, una colección limitada a 363 piezas que se exhiben, no solo físicamente, sino a través del metaverso. El cóctel de inauguración, que reunió a amigos como Jaime Delgado, Manuel Rodríguez, Blanca Hiller o Marta Suárez, tuvo lugar en la Virtual Gallery Palma, la primera NFT Gallery Física de la isla. A través del minimal-art y la pintura abstracta, Zapata logra establecer una conexión entre sus obras de arte y los acontecimientos mundiales actuales. Retratos en femenino Rodeada de amigos y familiares, la pintora Pilar García presentó en el hotel Saratoga su nueva muestra, Caminos de libertad, una exposición formada por 22 lienzos donde la mirada de la mujer empoderada cobra todo el protagonismo. Con el trompetista Samuel García y el pianista Héctor Cañola, la velada transcurrió entre brindis y buenas conversaciones. Allí vimos, por citar solo unos pocos nombres, a Xisca Castell y Leo Sánchez; a Carmen Carreras y Concha Palos o a Raquel Domínguez y Lorenzo Peralta. Relax y salud con Resu Ragel en Llauti El Iberostar Llaut Palma fue el escenario escogido por la bailarina y profesora, Resu Ragel, para impartir una nueva clase de yoga, relajación y bienestar combinada con una adecuada propuesta gastronómica. Fueron muchas las amigas que se reunieron, como Loli Fernández, Francisca Ventura o Isabel Alemany. Tercera edición del Afterwork de Pimem y la Ser La digitalización de las empresas fue el eje central de una nueva edición de los encuentros de profesionales organizados por Pimem y Radio Mallorca. Moderado por David Arráez, la cita, que tuvo lugar en el Teatre Principal de Inca, contó con algunos de los más importantes profesionales de la materia. ‘Bellas’, en el Catalina Valls, de Palma Abam, la Associació balear d’Alletament Matern, presentó, en colaboración con el Ajuntament, la película Bellas, una cinta dirigida por Maria Cruickshank. Alianza espacio Home Desing y RCNP La 40 edició de la Copa del Rey de Vela Mapfre volverá a confiar en Espacio Home Desing para la decoración del interiorimso y la ambientación de sus eventos.