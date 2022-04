Anyell al forn amb romaní

Des d’enrere, l’anyell recental (de llet), està lligat a la festa religiosa de la Pasqua, però també a la gastronomia. El fet s’explica per una banda, perquè ja a l’antiguitat l’anyell era objecte de immolació i les cultures jueva i cristiana l’adoptaren com a símbol del sacrifici redemptor; per altra banda, els anyells que varen néixer a prop de Nadal estan en el moment òptim per al consum gràcies a la seva carn tendra i gustosa. Pasqua, en mig de la primavera, aporta nombrosos plats d’anyell al forn o en cassola, alhora que aprofita les millors hortalisses i herbes aromàtiques del temps.

Ingredients Anyell tendre, romaní, vi negre, llimona, alls, oli d’oliva verge, aigua, sal i pebre bo. Preparació El dia abans farem bocins de ració de l’anyell.

Prepararem l’adob amb mitja botella de vi negre, un bon roll d’oli d’oliva, alls estavellats en abundància, una mica al gust, el suc d’un parell de llimones, sal i pebre bo en proporció, o be podem salpebrar la carn prèviament.

Una vegada haurem introduït l’anyell dins l’adob (la carn ha de quedar ben xopada) escamparem fulletes de romaní ben copioses, separades de les branques. Ho deixarem dins l’adobament fins l’endemà, hora de coure’l.

Posarem les tallades dins una rostidora, acompanyades de tot l’adob i les introduirem al forn amb foc ben potent.

Adesiara girarem les tallades per tal que prengui el gust de l’adob -que minvarà notablement- i el perfum del romaní, que encaixa especialment bé amb la carn d’anyell. Anirem girant la carn i la courem fins que estarà al seu punt.

La recepta és una aportació de Lluïsa Garau Adan (Capdepera, 1979), apresa de la seva padrina Antònia Pasqual Alçamora Caragola (Capdepera 1909-1994).

Normalment es serveix amb una ensalada verda i patates o patató fregit. També es pot acompanyar de verdures bullides o un poc de cada cosa.

Una altra manera de preparar l’anyell és en un rostit humit, com el feia Domingo Riera Alcover des Cabanells (1928-2004). Posat també en adob des del dia abans amb conyac, aigua, oli, sal, pebre bo, moraduix, safrà, tem, romaní i herba-sana. Passades les tallades per la paella, es couen en una greixonera amb una mica d’aigua. S’acompanya amb pastanagó, carxofes, cebes tallades en quatre bocins i tomàtigues, tot cuit amb l’anyell dins la greixonera.