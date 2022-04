Los puntos sobre las uves | ¿Volveremos a berrear?

Esta película de la covid-19 se ha decidido que termine. Lo chungo es que el virus, indisciplinado y malo, se pasa esas decisiones por el forro de su proteína espicular, que viene a ser como las pelotas de los tíos que presumen de pelotas. Ahora están los chinos alarmados con la entrada a saco de omicron, y han descubierto que omicron es igual de matón que sus predecesores. Los chinos no determinaron terceras vacunas, como se hizo en Europa, y ven que omicron mata igual. Aquí lo sigue haciendo, fundamentalmente en inmunodeprimidos y no vacunados, que son los que lo están pasando peor. Esperemos que las terceras dosis sean suficientes, que no lo sabemos, y que no desciendan los niveles de anticuerpos. Esperemos... Porque si no es así, y nada demuestra que lo sea, a partir de agosto ¿volveremos a berrear?