Entrevista virtual | José Luis M. Almeida: "Yo me enteré por la prensa"

¿Qué tal, don Pepeluí?

Pues muy ocupado.

Muchas preocupaciones, claro...

Pues imagínese; entre contener a la hiperactiva de Isabelita y a su jefe Miguel Ángel, las cosas de mi primo y Feijóo, que ahora hay que concentrarse en Feijóo...

¿Concentrarse en Feijóo?

¿Pero no ha visto usted? Que le ha votado más del 98% del partido. Que aquí no se ha equivocado ni Casero. Que ni Franco lograba eso.

¿Y los pocos que no le han votado?

Esos son unos psicópatas, seguro. Porque hay que estar loco.

Claro, porque para progresar hay que llevarse bien con el que manda...

Llevarse bien, alabarle, ponerle la espalda y que haga contigo o que quiera, hacerle la pelota hasta la náusea... Y no se trata de progresar, se trata de medrar.

Cuénteme lo de su primo y las mascarillas...

A ver, que yo me enteré de lo de mi primo por el periódico.

Ya, y por el mar corren las liebres...

...y por el monte las sardinas, exacto.

A veces tiene uno la sensación de que los políticos piensan que los ciudadanos somos idiotas.

No lo pensamos... estamos absolutamente convencidos, como demostramos con frecuencia.

Entonces lo de su primo...

Lo de mi primo no tiene más recorrido que lo que dure en la prensa. Esto funciona así. Dejas pasar el chaparrón y a seguir con lo tuyo como si no hubiera pasado nada. ¿O se piensa usted que el presidente del Parlament de Balears está preocupado por la chorizada de enchufar a su hijo? Ya nadie se ocupa de eso, menos usted, que es un obsesivo compulsivo. So enfermo.

Feijóo no ha confiado mucho en los madrileños del PP...

¿Cómo va a confiar en Miguel Ángel Rodríguez... perdón, en Díaz Ayuso?

En usted y los suyos tampoco demasiado...

Es lógico, Feijóo quiere dar la imagen de que lucha contra la corrupción.

Es una buena noticia que el principal partido conservador luche contra la corrupción

He hablado de «dar la imagen». No corra usted.