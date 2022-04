Costelles d’anyell | Me Ecològic de Mallorca: Plaer de Pasqua i de tot l’any.

Avui, dia de Pasqua, tenim un bon motiu per reivindicar un producte de qualitat i exquisit, que també és una marca. Em referesc al Me Ecològic de Mallorca. En fan part 30 ramaders, que sumen un total de 3.000 ovelles. Un d’ells és Francesc Llompart, actualment president de Pagesos Ecològics de Mallorca. Explica que des de Me Ecològic de Mallorca «defensam una ramaderia extensiva i ecològica basada en l’aprofitament de les pastures pròpies. Cal diferenciar entre un me que ha passat per engreix i un que no, ja que l’engreix desbarata la qualitat del greix, passant de polisaturat a monosaturat i genera uns aromes molt forts (un me xoteja pel que menja i no tant per l’edat de sacrifici)».

Durant el confinament de la pandèmia, aquests ramaders varen fer un gran esforç logístic per servir me a domicili i moltes persones pogueren descobrir i assaborir aquest producte: «vàrem repartir més de 500 mens la qual cosa va suposar un gran esforç logístic -apunta Llompart. Ara ens costa molt més tornar arribar al consumidor, el repartiment a domicili és poc constant i molt car, però durant aquestes setmanes hem fet l’esforç perquè els nostres mens arribin d’hora per fer panades».

Me Ecològic de Mallorca va néixer fa devers set anys i durant aquest temps han evolucionat especialment amb la comercialització. Un dels primers clients que varen confiar amb ells va ser Garden Hotels, amb el xef Jose Jaramillo com a ambaixador. També tenen altres negocis emblemàtics que hi confien, com ara El Fornet de la Soca, que usa els seus mens tot l’any per fer les panades: «Basta veure’n la carn per saber que és un producte de qualitat», afirma sense embuts el forner Tomeu Arbona.

Cal dir que comprar Me Ecològic de Mallorca va més enllà de menjar bona carn perquè es contribueix a gestionar el paisatge de l’illa tal i com el coneixem. De fet, no hi ha ramaderia més sostenible i imprescindible que la del me criat en llibertat.

Tot i això, Francesc Llompart fa dues reflexions. La primera esmenta que el sistema ramader actual és molt costós i els obliga a vendre els mens devers 15 euros per sota del cost de producció. La segona, és que, malhauradament, «la ramaderia extensiva va minvant any rere any i només un canvi en el model alimentari i ramader farà possible la subsistencia del nostre entorn natural. La crisi econòmica i la guerra actuals són els símptomes d’un mercat especulatiu, acostumat a menysprear la capacitat de produir que té la terra i que els pagesos hem gestionat durant milers d’anys».

Què hi podem fer cada un de nosaltres? Propòs que mengem bé i amb consciència, com ara les costelles d’anyell que il·lustren aquest article, que podem menjar torrades i acompanyades d’unes patates fregides (si la dieta ho permet) amb oli i saïm i, si no és possible, amb una mica d’enciam també procedent d’un hort ecològic.