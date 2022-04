Rubiols de brossat.

El rubiol és una pasta típica de les Illes Majors, d’origen -com les panades- disputat i controvertit; la teoria més acceptada és que el seu origen és medieval. Se’n fan tot l’any, però per les festes de Pasqua, i en concret el dia de la festa, són quasi obligatoris després del frit d’anyell i/o les panades, els altres aliments preceptius. No hi ha una sola fórmula per a la pasta, sinó mil i una. Com no n’hi ha per al farcit, tot i que els més tradicionals són el de brossat -n’és el millor temps de l’any i la nostra gastronomia és sàvia- i les confitures d’albercoc, codony i cabell d’àngel.

Ingredients: Per a la pasta 1 tassó d’oli

1 tassó de saïm

1 tassó d’aigua

1 tassó de sucre

La farina que es begui, que serà prop d’un quilo. Segons la grossària poden sortir uns 20/25 rubiols. Per al farcit Brossat

Pell de llimona

Sucre al gust

Un vermell d’ou. Preparació: Posarem l’aigua, l’oli, el saïm i el sucre dins un ribellet i ho diluirem fins que la preparació sigui homogènia.

Hi anirem afegint la farina que absorbeixi; ho mesclarem amb les mans. Hi anirem afegint farina fins que la pasta sigui consistent, no s’aferri als dits i es pugui treballar.

La deixarem reposar aproximadament una hora, a temperatura ambient.

Prepararem el farcit necessari amb brossat, perfumat amb la pell de llimona ratllada fina, el sucre necessari i un vermell d’ou que ho lligarà.

Damunt una superfície lleugerament enfarinada (també es pot fer damunt paper vegetal), farem boles de pasta que estirarem amb l’aprimador fins que la pasta sigui ben prima, donant-les forma rodona. La podem tallar amb un motlle rodó o un estri semblant. El cercle ha de tenir aproximadament uns 12/15 cm

Col·locarem la quantitat necessària de farcit ben en mig del cercle, sense que arribi a les voreres. Doblegarem la pasta i tancarem el semicercle amb l’ajuda d’una forqueta. Anirem posant els rubiols damunt una llauna.

En tenir la llauna plena, posarem el forn a 180º i, quan sigui calent, hi enfornarem els rubiols uns 25/30 minuts. Els traurem, els deixarem refredar i els empolsimarem amb sucre fi.

Hi ha qui afegeix a la pasta vermell d’ou, moscatell, suc de taronja... i els farcits, a més dels tradicionals, admeten variants més modernes com crema, xocolata, llet condensada...