Los puntos sobre las uves | Es impensable

Recientemente, un buen amigo me afeaba mis reincidentes diatribas contra la honorable señora consellera de Salud. Mi amigo sostenía que mi rechazo a que una conselleria de Salud esté dirigida por una enfermera no quedaba nada bien, y que hay que ver cómo nos ponemos los médicos de estupendos cuando nos ponemos estupendos, y que menudo gremio conservador y elitista, etcétera, etcétera. Mi amigo, que es juez de alto rango y un cachondo de tomo y lomo, no se debía esperar mi contestación a su reflexión a juzgar por la cara que puso. Sólo le pregunté qué tipo de sensación tendría su gremio y el de los fiscales si, por ejemplo, pusieran de ministro de Justicia a un graduado social; a lo que me contestó, abriendo mucho los ojos, que eso era diferente y que tal cosa era impensable. Y ese es el problema, que es impensable. Pero ahí sigue.