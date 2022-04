¿Hay algo que guste más que viajar? Sea a un destino local o a uno extranjero, poder desconectar unos días lejos de casa es siempre un motivo de alegría. Por eso este abril no podía empezar mejor. Blau Hotels ha invitado a una serie de periodistas a descubrir un destino como Cerdeña y poder asistir a la apertura de uno de sus establecimientos, el Blau Monte Turri, en el parque natural de Bellavista. La empresa mallorquina apuesta por esta isla italiana como destino estrella de la temporada. Si añadimos que además hay vuelos directos desde Mallorca... ¿No les va apeteciendo una escapada?

Si viajar es un placer, no lo debe ser, o al menos viajar hasta Palma, para los reyes. Recuerden que en este periódico ya les contamos que Felipe VI y Letizia no tienen intención de pasar la Semana Santa en Marivent. Sí vuelve doña Sofía, la única fiel a Mallorca... y a los mallorquines.

Subasta benéfica

Esta pasada semana asistimos a la inauguración de la exposición-subasta que se realizó en el Centro de Cultura de la Fundació Sa Nostra. Bajo el nombre de Solidart, más de cincuenta pintores y escultores de la isla cedieron sus obras para que pudieran ser subastadas «de manera silenciosa». Más de 25 mil euros se lograron recaudar, según sus organizadores, que explicaron que el importe se ingresó de manera directa en ONG’s de apoyo a los refugiados ucranianos.

El artista y profesor Max Cantrell, junto a la escritora Patricia Chinchilla, fueron los impulsores de este proyecto que reunió en su presentación a una amplia representación de la sociedad mallorquina. Allí estuvieron Amaranta y Alejandra Frontera, Martín Garrido y Celine Pedreno. Y también Lucía Martín, de la Fundación Sa Nostra y María Cruz Rivera, de La Caixa.

Escaparate ‘made in Spain’

Titulamos esta crónica con ese «primavera que no llega» porque el frío así nos lo hace sentir... Ha nevado hasta en abril. Pero la realidad es que la moda tiene unos tiempos bien establecidos y en esta época del año los escaparates lucen color y alegría (desenfrenada) de vivir. Y precisamente esto, la llegada de una nueva estación del año quiso celebrar el diseñador Carlos Delgado con amigos, clientes y familiares.

Cinco meses han pasado desde que el modisto abría su nueva tienda, Eva’s boutique, y no había podido inaugurarla como tocaba. Así que Delgado tiró la casa por la ventana, percheros, maniquís y champagne para gritar un sí a las nuevas tendencias con fabricación nacional. No se perdieron la cita el estilista Juan Miguel Pericás, ni amigos como Lorena Pavón, Edu Sancho, Verónica Ruiz, José Miguel Martínez o Silvia Ramón.

Encontrar la voz

«Ahora tengo infinitas posibilidades y voy a aprovecharlas para facilitar que las personas encuentren su voz». Toda una declaración de intenciones la que realizó, el pasado 25 de marzo, la veterinaria Mar Félix, que ha decidido dar un giro radical a su profesión y lanzarse al mundo del coaching. Oradora y formadora especialista en carisma, inauguró su espacio de trabajo en el centro comercial de Sa Taulera y no faltaron a la cita amigos de la coach. Allí estuvieron Corinna Graf, CEO de Portals; Maribel Iboleón, Isabel Guarch o Esther Vidal.

Mesa de mujeres se consolida en su segunda edición

Empresarias, abogadas, periodistas, escritoras, consultoras y un largo etcétera de profesionales de diversos ámbitos se dieron cita hace algunas semanas en la segunda edición del evento Mesa de Mujeres; se trata de una velada de tipo social que pretende establecer nuevas relaciones tanto personales como profesionales. La cena tuvo lugar en Syndeo Lounge & Restaurant y se contó con la colaboración de Bodegas Ramón Bilbao, que ofreció la copa de bienvenida, así como Flor de Sal d’Es trenc, Sin Vello por Láser, A2 Dental y Mexiterránea Folk Art. Casi medio centenar de mujeres compartieron intereses, anécdotas y charlas en torno a distintos temas en común. Acudieron, entre otras, la empresaria Maria Antónia Escarrer y su hija Beatriz Tomás; la florista Joana Cerdà, de Tinons, o la chef Angélica Pastrana.