T'estim, estel de Llevant: Infusions ecològiques per una bona salut mental

Un aliment s’ha de consumir perquè és bo. Ara bé, si al darrere hi ha un projecte social sòlid, en passarem gust i, alhora, contribuirem a fer un món millor i més just. És el cas de les infusions T’Estim, una gamma de tretze sabors nascuda per conscienciar sobre la importància d’estimar i de cuidar la salut mental i acabar amb tots els estigmes existents.

La idea es va començar a gestar l’any 2018 i ha suposat un procés llarg de concepció i d’aprenentatge amb un resultat excel·lent. Guillem Febrer, gerent d’Estel de Llevant, explica que varen començar a fer voltes sobre com podien generar una activitat productiva amb les plantes que ells mateixos cultiven al Viver Bio, el qual fa part d’un programa de formació dual de jardineria i viverística. La resposta la trobaren amb les infusions, fetes amb unes plantes que surten del planter, que després se sembren a les finques de sa Vall de la Nou i la font de na Memòria (Manacor) i que s’assequen i s’envasen a l’illa, de manera que són infusions fetes 100% a Mallorca que, a més, tenen la certificació ecològica atorgada pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE).

Hi ha quatre castes d’infusions: Mallorca Pura, fetes només amb una sola planta (de romaní, tem, camamil·la, etc.); Mallorca Natural, són mescles a partir de fórmules pròpies per aconseguir un efecte, per exemple, digestiu, relaxament; Mallorca Silvestre, està feta amb fulles d’ullastre, arbre que té propietats per combatre el colesterol i baixar la tensió; i Mallorca Serena, que agrupa diferents castes de te, el qual prové de fora perquè aquí no tenim un clima gaire adequat per cultivar la planta Camellia sinensis. Com a projectes de futur, ara mateix han iniciat un projecte per investigar noves formes de consum de plantes medicinals i aromàtiques, un projecte finançat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) que acabarà d’aquí a dos anys.

Estel de Llevant és una entitat sense ànim de lucre creada sorgida de la inquietud i necessitat d’una sèrie de famílies de la comarca de Manacor per ajudar els malalts mentals. Va néixer el 1996, quan l’única solució per als malalts mentals era l’ingrés en un centre psiquiàtric amb unes dinàmiques ben diferents de les actuals. Tota la feina que duta a terme, ha permès que, avui dia, atengui devers 270 persones, que hi facin feina 63 professionals i que disposi de 45 persones amb discapacitat contractades.