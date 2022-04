En ocasiones, me salgo de los estándares que se presuponen para las mujeres de mi edad y escucho reguetón. En ocasiones, hasta canto a voz en grito la última de Aitana, de Raw Alejandro o Adele y me siento feliz. Perdónenme este arranque de sinceridad: prometo volver al jazz, a la filosofía y a las partidas de backgammon con mis amigas. Lo cierto es que iba conduciendo y en una famosa radiofórmula que solo pongo de vez en cuando sonó la última de Dani Fernández. En Plan Fatal canta el exmiembro del grupo Auryn una estrofa que me sirve de inspiración para el título de esta semana. Dice tal que así: “Pienso que ha sido un año de mierda, merecemos bailar. (...) Que nos falta emoción, eso es universal. Que al final, nos va a doler igual”. No ganará un Pulitzer, ni siquera un Grammy Latino, pero a mí esta letra me hizo reflexionar. En estos tiempos de armas, de masculinidad tóxica en prime time, de facturas desorbitadas y de pandemias, lo que me apetece realmente es vivir sin etiquetas, sin miedo al fracaso y sin mirar atrás; es evidente que caeremos y que tendremos que volver a levantarnos. Pero que un qué dirán, un temor a lo desconocido, no les impida decir ese sí. Sí, merecemos bailar más y dejarnos llevar. (Vea aquí la galería).

Arte en venas Es de sabiduría popular que uno no se da cuenta de lo que le hace falta alguien hasta que ya no está. Pues lo mismo nos pasó el sábado 26, cuando pudimos volver a disfrutar del Art Palma Brunch... ¡cómo lo habíamos echado de menos! Es cierto que el día tampoco acompañaba demasiado y que la lluvía intermitente hizo que la gente se echara a la calle más tarde, pero poder volver a ver galerías llenas, disfrutar de una copa o un pequeño picoteo, charlar con los artistas y galeristas o reencontrarse con viejos conocidos es uno de esos lujos gratuitos a los que no debemos renunciar. Arrancamos nuestro paseo en la galería Fran Reus donde, por pura casualidad, nos encontramos con la visita institucional. Así pudimos charlar con el alcade de Palma, José Hila, y Toni Noguera, responsable de Cultura y Bienestar Social de Cort. Con ellos visitamos las obras de Bartomeu Sastre y Joachim Lambrecht, que llamaron muchísimo la atención de los visitantes. Nuestra siguiente parada fue en la galería Pelaires, muy concurrida, y que contó con Frederic Pinya, presidente de Art Palma, como anfitrión. Las piezas de Antoni Tàpies, Jannis Kounellis y Gori Mora fueron admiradas, entre otros, por Patricia Estrada, Pere Muñoz y Júlia Dot, entre otros. No faltamos tampoco a nuestro encuentro con el universo de Albert Pinya en Baró. Qué fiesta del color. Por allí vimos a Gonzalo Espino, Jefe Superior de Polícia de las Baleares, o la artista mallorquina Ela Fidalgo. La noche del jueves, como sus a la gran cita del sábado, disfrutamos de la instalación -obra de Aljoscha-, organizada por la Bibi Gallery en el patio del hotel Sant Francesc. Allí brindamos con Francisco Copado, Neus Cortés, Eva Mulet, Miquel Campins, Jackie Herbst y Marc Bibiloni, entre otros. Y lo dicho: más arte en vena, por favor. construyendo sueños Sí, no está el panorama como para llamar a los gemelos Scott para que construyan “la casa de nuestros sueños”. Pero lo cierto es que, en nuestro recorrido por la Mallorca Home Meeting encontramos grandes ideas para renovar nuestro hogar, a precios asequibles y con presencia de muchas empresas mallorquinas. No perdiendo detalle vimos a Paola Giraldo y Laura Botero, y también al equipazo que hizo posible la organización de la feria como Raúl Ordóñez, Jero Mut o Inés Mateu. Muy animado vimos el estand de Asinem, con Biel Tortella, Mayra Argüelles y David Jimeno a la cabeza, o el de Murprotec, con Pedro Ramis y Fernando Recio. Amelia Bono, embajadora de Ioniq Skincare Más de cuatrocientos mil seguidores en instagram avalan la contratación de Amelia Bono -hija del el ministro de Defensa José Bono y exmujer de Manuel Martos, hijo de Raphael- para cualquier tipo de eventos. La influencer, que en sus redes sociales habla de estilo y belleza, fue la invitada al evento organizado por Estudio Sentmenat para la firma alemana Ioniq, que presentó en el Assaona su nuevo dispositivo, Ioniqu SkinCare, el primer dispositivo mundial para el cuidado de la piel. El problema es cuando anuncias la presencia de tu invitada vip y ella no concede entrevistas, ni siquiera para alabar el producto. La cita se desluce y solo quedan fotos y mucha gente guapa de la sociedad balear. ¡Sí! Mallorca ama y necesita eventos Más de doscientos profesionales del sector del turismo de negocios y eventos arroparon una nueva edición de Mallorca Loves MICE que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Palma. Su organizadora, Alessia Comis, de Pidelaluna Events, fue la encargada de dar la bienvenida y agradecer a patrocinadores su presencia. La cita fue concedida como un game, donde los participantes formaban equipo para competir y adquirir nuevos conocimientos.