Los puntos sobre las uves | Moléculas vergonzosas

El número de planetas del Universo es desconocido; el número de estrellas dicen que es de miles de millones; millones son las galaxias. Imaginemos ahora el número de moléculas que hay en un planeta como la Tierra, y la capacidad de la computadora más potente me da a mí que no llega a concebir el número de moléculas que hay en el Cosmos. Trillones de trillones, quedándonos cortos. La probabilidad de una molécula de constituir un ser vivo, yendo desde virus a ballenas azules, es híper mínima; la de ser un humano es aún menor. Ser molécula integrante de un humano que viva aquí, en la parte más favorecida del planeta, es más difícil que ganar el Euromillón veinte semanas seguidas. En consecuencia, los motivos para ser infeliz, estadísticamente, no deberían existir. Eso sí, ser molécula de un político español... ¡menuda vergüenza!