Un final de mes rico, rico

Hace mucho, pero mucho, escribí en las páginas de este periódico que la hija menor de los duques de Lugo se convertiría en influencer. No empleé este término, claro, porque ni siquiera existía, pero yo ya le veía algo especial a Victoria Federica. Era alta, altísima, se salía de los cánones de la belleza tradicional que se presupone a las herederas de la corona -rubias, ojos claros- y había adquirido una elegancia natural fruto de la pasión que su padre, Jaime de Marichalar, siente por la moda. Se le notó a la infanta Elena tras casarse con él. Su armario se revolucionó de la noche a la mañana y ahora es su hija la que recoge el testigo. (Visite aquí la galería).

Acaba de protagonizar la joven de 21 años la portada de la revista Elle para reivindicar el espíritu andaluz (ella es muy madrileña, muy sevillana y muy española) y, de paso, soltarnos algunas lindezas. «Quiero mostrarme a la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier otra chica de mi edad (sic)». Ay, Vicky, querida, si me permites tutearte. Tu caché, según tú misma revelaste, es de 3 mil euros por photocall -que poco me parece- y no se te conoce profesión ni carrera. Las inquietudes de las chicas de tu edad son otras: acabar la carrera -quien haya podido hacer una-, comprarse un piso, ahorrar algo... Vamos, alejadas cien por cien de tu día a día de flashes, fiestas y lujos varios. No nos extraña tampoco la reivindicación de la figura del emérito don Juan Carlos: «Mi abuelo es mi persona favorita del mundo». Gracias a él pudo estudiar, gracias a él puede vivir sin hacer absolutamente nada. Pero oigan, que bien merece una portada en una de las principales revistas de moda. Las profesionales del sector deben estar encantadas. A ellas, nadie les ha regalado nada.

No quiero dejar de hablar tampoco esta semana del culebrón panameño que tenemos montado en la isla. Un político, una amante, policías corruptos... Con mucho menos Netflix se ha montado una serie de varias temporadas, así que estoy mordiéndome las uñas, esperando informaciones de mis compañeros de Sucesos. Necesito más de Martinelli, más de la trama y más de trapos sucios. No nos cansaremos jamás de decirlo: todo pasa en Mallorca.

La fiesta del sabor

Tras dos años obligados de parón a causa del COVID, el Protur Biomaar Sensatori Resort de Sa Coma extendió su alfombra roja y lució sus sales con sus mejores galas para celebrar la cuarta edición del Concurso Nacional de Escuelas de Cocina Protur Chef. Y, como señalamos, no pudo ser más divertido, variado y, sobre todo, rico, rico.

Presidido por Llorenç Rosselló, director de Explotación de la cadena, y con el chef Tomeu Caldentey como presidente del jurado, durante tres días grandes nombres de la restauración balear como Adrián Quetglas, Víctor García o Marc Fosh convivieron con futuras promesas de la restauración. Fueron, sin duda, dos momentos los que más destacamos, por distendidos: la participación de los pequeños de la casa y la versión ‘celebrity’.

Vimos al humorista y músico Jaime Gili, a la periodista Esmeralda Marugán, a Madò Pereta, a la empresaria María Barceló, al humorista Carlitos Alcover, al televisivo Toni Ballador, a nuestro Miquel Montoro y la actriz Marga Bonnín. Por cierto, que se entregaron los primeros premios Cullerot Daurat, que fueron para el matrimonio francés formado por Gérard y Laurence Tétard. Bien merecido.

Clásicos en Portals

Y si en Sa Coma nos dejamos conquistar por los olores y sabores, en Portals, justo una semana antes, lo que nos conquistó fue el ruido de los coches clásicos que participaron en el XVIII Rally Clásico Puerto Portals. Además de poder apreciar algunas de las joyas sobre ruedas, acudimos al cóctel que los patrocinadores de la competición, el Grupo Ferrà y Engel & Völkers, ofrecieron para clientes y amigos como Juanita Casanas, Lluc Feliu, Eva Llinars, Ángel Sánchez-Cantalejo, Mariana Muñoz o Isabel Guarch. La música corrió a cargo del DJ Pepe Link.

Hasta 58 artistas participan en la expo solidaria por Ucrania que se inaugura hoy en sa Nostra

En la fiesta de la CAEB y Carmen Planas

‘Baleares en positivo’ fue el eslogan escogido para celebrar la Asamblea Electoral de la organización patronal CAEB, donde se reeligió, por un mandato de cuatro años más, a la empresaria del sector sanitario Carmen Planas. Fue una tarde- noche muy amena, en la que vimos a diferentes representantes, no solo del mundo empresarial, sino también institucional, social y civil. Además de saludar a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y a la delegada del Gobierno, Aina Calvo, también vimos a Lorenzo Amor, presidente de ATA, al hotelero Lorenzo Fluxà o al presidente de la FEBT, Rafael Roig.

Presentada la gala por la periodista Beatriz Díez Mayans, la actriz Clara Ingold tuvo también papel protagonista con un monólogo en clave de humor en el que detalló los principales datos de la evolución de la economía balear. La música corrió a cargo de La Boheme.

VI Tast de Dones del Celler Licors Moyà

A beneficio de un Somriure per Txernòbil, Licors Moyà celebró hace unos días su sexta edición del Tast de Dones del Celler, una visión del mundo del vino en Mallorca de la mano de las mujeres más influyentes en este ámbito. En esta nueva entrega se contó con la presencia de Pilar Oliver, propietaria y enóloga de las bodegas Miquel Oliver; con Mireia Majoral, enóloga de las bodegas Can Majoral; Carmina Sender, enóloga de la bodega Bordoy; Belén Padilla, ingeniera en las bodegas Can Ribas; Elisabeth Fuentes, gerente de las bodegas Can Vidalet, y Bel Moyà, directora de elaboración de Licores Moyà. Se apuntaron a la cita amigas como Cati Mateu, Margalida Estarellas o Maria Bel Llaneras. Y el grupo, entre otros muchos, formado por Silvia Carol, Toni Hernández, Pedro Ginard y Xisca Ramón.