Fraseando | 27 de marzo de 2022

Luis García: «Casi me he enterado de mi destitución por los periódicos». Al madrileño este alguien le debió decir ‘Ya te diré cosas’, y el hombre no lo entendió.

Francina Armengol: «Aprobaremos deducciones fiscales a las familias que acojan refugiados ucranianos o les ayuden económicamente». Los que hagan lo mismo con los de las pateras que se fastidien, como es tradicional.

Esperanza Aguirre: «Yo soy súperfeminista». Debe ser por eso que los varones que Esperanza Aguirre promociona tienen grandes probabilidades de acabar pasando por la cárcel.

Javier Aguirre: «No tuve que pensar mucho para fichar por el Mallorca». La de cosas que dicen los profesionales futbolísticos para caer bien a sus nuevos seguidores. Le ha faltado decir que de niño tenía carteles del Mallorca en su dormitorio.