Los puntos sobre las uves | PP y Vox proetarras

Dice ahora el PP, para asumir una de las peligrosas barbaridades de Vox, que lo que hay es violencia intrafamiliar, no violencia machista. Que cuando un subnormal mata a su pareja, la arrea con frecuencia o, simplemente, la desprecia e intimida, eso pertenece a la cosa familiar, aunque no sean familiares. Causa sorpresa que, en cambio, en los años de plomo de ETA no dijeran lo mismo. Los proetarras sostenían que violencia había por todos lados, y que la Policía y la Guardia Civil contribuían al ambiente violento que entonces se vivía, como si el problema no fueran los casi mil asesinatos de ETA. Bueno, pues esto es lo mismo; las que sufren extorsión, chantaje, violencia y asesinatos son mujeres, y los que lo ejercen hombres. Y matan cada año lo mismo que ETA en sus peores años. Vamos, que ya sabemos a quién temía la derechita cobarde.