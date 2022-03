En el amor y en los negocios

Mi relación con Norma Duval no empezó bien, nada bien, más bien. De hecho, no llegamos a los tribunales porque hubo una intermediación, pero lo recuerdo perfectamente. Yo debía ser becaria o llevar muy poco meses trabajando en DIARIO de MALLORCA. Recuerdo que mis jefes me encargaron un reportaje sobre la vedette, pues había iniciado un romance con Matthias Kühn. Pregunté a compañeros fotógrafos y redactores del cuore nacional su opinión, si les parecía una aventura real u había otros intereses de por medio. El titular, aún lo tengo grabado: Norma y Matthias, ¿amor o negocios? No le sentó muy bien a ella, que hizo uso de su derecho a la rectificación y así lo publicamos. Lo pasé fatal, era una cría. Trece años después, rumores y altibajos, Norma Duval confirma en una exclusiva a la revista ¡Hola! que lo suyo se acabó. «Sí, es verdad, ya no estamos juntos». Punto y final. (Vea aquí las imágenes).

Decía que nuestra relación no había empezado nada bien, pero que el tiempo la serenó. De hecho, el pasado verano, pudimos entregarle de manera muy cariñosa el premio Mallorquín de Verano en el GPRO Valparaíso Palace & Spa. Acudió rodeada de toda su familia y también del empresario alemán, al que llamó «mi amor» en los agradecimientos. Este mismo miércoles, al conocer la noticia, le escribí un mensaje al móvil enviándole muchos ánimos. Como siempre, educada y atenta, los agradeció y mandó besos de vuelta. Lo que es la vida. Un festival para paco Qué bonito homenaje ha sido la celebración de Festival Paco de Lucía en Palma. No solo porque ha permitido poder disfrutar en la isla de voces y jóvenes figuras del flamenco, como Soleá y Kiki Morente, sino porque nos ha permitido recuperar el talento de un artista como él, único, irrepetible. Y sí, su viuda, Gabriela Canseco, y su hija, Antonia Sánchez, estuvieron presentes y emocionadas. No fueron las únicas que acudieron a la gala inaugural en el Principal, a parte de las autoridades. Por allí vimos a Sole Bescós, impulsora del festival, junto a Ferrouz y Nadia Bousselma; a Cris Iglesias y Joan Gual o a Marta Ferrer, Eugenia Moreno, Elena Ordinas y Lidia Piñero, entre otros muchos rostros conocidos de la sociedad balear. ADN mallorquín Una década se cumple este mes de marzo; diez años desde que un jovencísimo —y aun lo sigue siendo— Pablo Erroz debutara con su firma. Que arrasara en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid el pasado 10 de marzo no es ninguna sorpresa; tampoco, la presencia de la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en primera línea del front row o el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Lo cierto es que muchos mallorquines quisieron apoyar a Erroz en un desfile, bajo el nombre de Welcome to our brand universe: non-Seasonal 22.23 en el que se hizo un recorido a través del ADN de la marca, con prendas unisex, atemporales, sostenibles y artesanas. Se escaparon hasta la capital el pastelero Lluís Pérez y su pareja, Álvaro Alarcón; la diseñadora de joyas, Mar Aldeguer; el relaciones públicas, Tommy Ferragut, y familiares y amigas del diseñador como Ana Erroz, Paula Mateo, Cati Rojas o Cristina Puig. También vimos por allí a Elena Montejo, Nina Iglesias, Evgeniya Savenkova, Carmen Mayol y Teodoro Muñoz. Y entre los vips vips, a una simpatiquísima y amante de la isla, Usun Yoon, a Alfred García, Carla Díaz, Alba y Mónica Reche o a José Obando. Lo dicho, Pablo, un triunfo que solo está al alcance de los grandes y que esperemos que sume otra década más. Mirabona presenta su nueva carta Con el chef Joan Ferragut a los fogones, la supervisión del director del hotel Can Beneït, Toni Durán, y la organización de Olga Jiménez, el restaurante Mirabona presentó ante un reducido grupo de periodistas gastronómicos, comunicadores e influencers su nueva carta. Una propuesta que se nutre del producto de temporada, local y saludable, y que riega, también, con vinos de la tierra como Los Dos Caballeros o el Vinyes Mortitx Rodal, ambos de la IGP Vi de la Terra de Mallorca. Entre los platos más destacados del menú, del que no solo pueden disfrutar los clientes del establecimiento hotelero, se encuentran el arroz meloso con calamar de potera y sobrasada, la croqueta de pollo de corral o el cordero Mirabona. ‘Woman Rocks’ llena Alaró de voces femeninas Con el objetivo de promover el emprendimiento femenino, la fundadora de Woman Rocks, Nadia Nemer, organizó una nueva edición de sus conferencias en el Hotel S‘Olivaret, en plena Serra de la Tramuntana. En esta ocasión, fueron ocho las mujeres protagonistas que explicaron su experiencia al público: Mónica Galán, Marina Conde, Lorena García, Marta Serra, Ana Jiménez, Elisabet Parra, Sara Pérez y Johana Cavalcanti dieron algunas de las claves para emprender con éxito. El ‘Abisme’ de Jaime Roig de Diego El centre de cultura sa Nostra, con Lucía Martín a la cabeza, fue la sede escogida para la inauguración de la exposición de Jaime Roig de Diego, Abisme, una muestra en la que el artista, a través de plásticos y materiales de desechos, hace una crítica y reflexión sobre el «desastre al que están siendo abocados mares y océanos». Con la colaboración de Jaime Gordiola, en el evento vimos a Francisca Sampol, Carlos Ordinas o Pep Guerrero.