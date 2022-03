Mallorca Fruits. Ametla crua ecològica: La dignificació d’un superaliment.

L’ametla està lligada a la dieta mediterrània i, per tant, a la nostra alimentació. És també un producte saludable, com demostren els estudis del cardiòleg Miquel Fiol Sala. Aquest metge és el responsable d’una recerca feta durant sis anys a més de 7.000 malalts en què ha quedat demostrat que el consum d’ametles i fruits secs redueix en un 30% el risc de patir un infart de miocardi, un ictus o mort cardiovascular, a més de prevenir la depressió i el càncer de mama.

El doctor Fiol, que també ha estat una figura clau per a la creació de la facultat pública de Medicina a les Illes Balears, va rebre el premi Flor d’Ametler el passat 16 de febrer, amb motiu del Dia Mundial de l’Ametla; un guardó -creat enguany per la indicació geogràfica protegida (IGP) Ametla de Mallorca- que té com a objectiu reconèixer la tasca de pagesos i de qualsevol persona que dignifica l’ametler a l’illa.

L’aliment que protagonitza la secció d’avui pertany a Mallorca Fruits (també anomenada Vitalmend), una empresa que s’encarrega de comercialitzar i dignificar l’ametlla mallorquina com també els productes que se’n deriven. Malauradament, no està etiquetat en la llengua pròpia de l’illa, tot i que fonts de la companyia apunten que -encertadament- ho faran aviat.

L’ametla havia estat sempre un cultiu de secà, però les de Mallorca Fruits són de regadiu per augmentar la productivitat i, per tant, ser més rendible, ja que així és l’única forma que té el sector de Mallorca per competir amb l’ametla americana. L’extensió agrícola de què disposen és de 173 hectàrees de cultiu d’ametlers, amb finques situades a Son Ferriol (20 ha), Palma (17 ha), Sant Jordi (16 ha), a la carretera de Palma-Sóller (50 ha) i a Inca (70 ha); aquesta darrera és el terreny més gran de cultiu d’ametla ecològica a Mallorca.

Tot i que Mallorca Fruits té productes diferenciadors que l’han fet posicionar com a aliment gurmet i, alhora, obrir noves vies de comercialització, només l’ametla crua i la torrada sense additius poden estar certificades en la marca IGP Ametla de Mallorca; un segell d’origen i de qualitat creat el 2014 del qual fan part productors i indústries dedicades a trencar, pelar, torrar, emmagatzemar i envasar aquest fruit sec. Els reptes que encara aquesta entitat són bàsicament dos: superar l’amenaça del bacteri Xylella fastidiosa (que mata quasi tots els arbres i plantes) i aconseguir un preu més just per als pagesos, com s’ha aconseguit fer amb el cultiu del garrover.