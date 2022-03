TRUITA FARCIDA AMB ESPÀRECS

Un dels menjars més celebrats dins els primers mesos de l’any són els espàrecs, que es cullen copiosament quan el cel rega els camps amb pluja generosa i puntual. No és el cas d’enguany, tot i que amb paciència es poden replegar els espàrecs suficients per preparar una truita, que és la manera més habitual de consumir-los. De fora de l’illa arriben tot tipus de menjars –coneguts i desconeguts-, però res resulta tan delitós com allò que la natura ens ofereix de manera gratuïta al llarg dels diversos temps de l’any: caragols, bolets, cama-roges, móres d’esbarzer, créixens, bledes silvestres, colissos, espàrecs...

INGREDIENTS:

2 ous (per ració), Espàrecs, ceba, tomàtiga i alls, sobrassada, llorer, julivert, oli, aigua i sal.

PREPARACIÓ:

1. Netejarem els espàrecs (que poden ser castellans, de cristià o de gat) i n’eliminarem la part més llenyosa.

2. Fermarem els bocins tendres (sencers) amb un fil com el dels botifarrons i els escaldarem 1 minut dins aigua i sal bullent.

3. A part, dins una greixonera amb oli hi començarem una salsa amb una ceba grossa tallada molt fina o ratllada, amb uns alls estavellats i una fulla de llorer.

4. Al cap d’uns minuts, quan la ceba sigui cuita, hi afegirem tomàtiga pelada i capolada i un tros de sobrassada esmicolada. La salsa s’ha de coure poc a poc; mentre, anirà prenent color.

5. Quan comenci a ser cuita hi afegirem una picada fina de julivert i all i hi introduirem els espàrecs, sencers, dins la salsa. Ho courem i remenarem uns quants minuts.

6. Dins una paella amb un poc d’oli hi farem una truita amb dos ous remenats per ració. Esteve Riutort Bauçà (Sineu, 1932) assegurà que la seva mare la feia d’1 ou per als nins i de 2 per a missatges i persones adultes.

7. Quan la truita, amb un poc de sal estigui feta per una cara, en mig hi posarem una cullerada d’espàrecs amb la salsa. Amb l’ajuda d’una forqueta de fusta clourem la truita de manera que el farcit quedi ben tancat.

8. El farcit, quan no hi ha espàrecs, es pot fer d’espinacs, bledes, pèsols i la sobrassada és prescindible.

9. La manera més tradicional i habitual de fer la truita d’espàrecs és escaldar-los, fregir-los i mesclar-los amb ou batut, ben cuita pels dos costats. S’hi poden mesclar grells, carxofes, pèsols... al gust.