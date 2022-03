Palma Futsal, más que un club

«El Palma Futsal es más que un club de fútbol sala». Es imposible que José Tirado pronuncie estas palabras con más orgullo. El director general de la entidad no intenta imitar el histórico eslogan del Barcelona, sabe que lo que dice tiene identidad propia. Y es muy fácil demostrarlo. Porque la importancia de la institución, fundada en Manacor por el añorado Miquel Jaume en 1998, hace tiempo que ha trascendido a lo que sucede en la pista.

Maneja un presupuesto que ronda los 1,2 millones de euros y tiene el respaldo de cerca de setenta patrocinadores, pero lo que más le sostiene es el enorme apoyo de sus fieles seguidores. Ese es su mayor orgullo. El crecimiento era tan grande, con más de tres mil abonados desde hace un lustro, que sus responsables decidieron dar un paso más para sacar provecho de algunas de las iniciativas del área social, muchas de ellas pioneras en la isla, que ya se estaban implementando. «Eso nos abrió los ojos porque queríamos promover los valores del fútbol sala y ayudar a los deportes minoritarios, con los que nos sentimos reflejados, por mucho que ahora no parezca que sea nuestra realidad», cuenta el calvianer a DIARIO de MALLORCA. Dicho y hecho. La Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal, que nació en septiembre de 2020, reúne a la friolera de 1.700 deportistas de nueve deportes diferentes. «Y queremos más», apunta con ambición.

Es una organización sin ánimo de lucro que, en menos de dos años, ya se ha convertido en todo un referente con presencia en diferentes especialidades. «Recuerdo que empezamos a apoyar al Voleibol CIDE, que había perdido a su principal patrocinador y que encajaba perfectamente en lo que queríamos. Competía en Superliga2, era un club femenino y, sobre todo, trabajaba muy bien la base, con unas doscientas veinte chicas. Y nosotros queremos esto. Nuestro objetivo es que sean clubes de deportes minoritarios, con un equipo en la elite nacional y que no tengan ingresos. El caso del Waterpolo Mallorca es parecido porque no tenían cómo pagar el viaje a la fase de ascenso y necesitaban un impulso. Y es otro ejemplo de que mueve a más de cien niños y niñas en las categorías inferiores», explica con entusiasmo el también gerente del Palma Futsal.

El Club Natació Palma, el Handbol Marratxí, el Discaesports (baloncesto adaptado), el Conectabalear Palma Futsal Triatlón y ciclismo y la Federació d’Atletisme de les Illes Balears también forman parte de esta familia tan importante en el deporte mallorquín. Todos ellos cumplen con los requisitos que demanda el proyecto ‘Connecta l’esport’, apadrinado por la empresa ConectaBalear, una iniciativa destinada a respaldar, no solo con dinero, a los que menos recursos tienen para competir en condiciones. «Para nosotros ha sido una gran ayuda», confiesa Juan Carlos Gregorio, presidente y director técnico del Waterpolo Mallorca. «Es que con el ascenso a la Primera División Nacional pasamos a jugar dieciocho partidos, por lo que supone nueve desplazamientos de las trece jugadoras, con el entrenador y delegado. Eso es mucho dinero para nosotros. Y hay que pagar el coste de los arbitrajes y demás, por lo que nos han dado un impulso enorme», reconoce visiblemente agradecido.

Biel Gili aporta otro ejemplo de cómo la Fundació echa una mano, en este caso a toda una Federació d’Atletisme de les Illes Balears. «Nuestro acuerdo nos supone un ahorro de entre siete y diez mil euros porque nos proporciona todas las equipaciones deportivas, tanto las de competir, como las de paseo, a nuestras selecciones sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 y absoluta, ya sea de campo a través, trail, marcha atlética y pista», detalla su máximo responsable en las islas. «Estamos hablando de unas doscientas personas», recuerda el presidente antes de ir más allá en su reflexión. «Estamos muy contentos porque ayudan a deportes minoritarios, sin acceso a muchos ingresos porque vivimos de las licencias, pero que representan muchos valores importantes como la superación y el esfuerzo», subraya.

Los mejores atletas de Balears lucen los colores de la Fundació, con predominio del lila, en todos los campeonatos nacionales, e incluye el logo de Conectabalear, que desde el primer momento respalda el plan. «Imagínate que vas al aeropuerto y te encuentras a un montón de deportistas vestidos igual, con nuestro escudo, más allá de que después puedan lucir el de su propio espónsor, si quieren. Esto te da una identidad bonita y que nos interesa», señala Tirado.

Toni Figuera, presidente del Voley CIDE, da fe de ello. «Me gusta que no nos cierra a patrocinios de otras empresas», dice inicialmente. «A nosotros nos da visibilidad y un respaldo económico que nos hace sentir muy cómodos porque hay sinergias en todos los sentidos, sobre todo a nivel social y operativo a la hora de organizar viajes, por ejemplo. Ya no hacemos la ‘guerra’ por nuestra cuenta. De hecho, nos retroalimentamos porque tenemos una experiencia con el deporte femenino que ellos no tenían. Incluso ahora nos fijamos en los resultados del Palma Futsal, queremos que gane y le vaya bien. Tenemos un sentido de pertenencia que imagino que también pasa con otros equipos», desvela. Gregorio piensa lo mismo. «Al Waterpolo Mallorca lo ha redimensionado y hace que se nos vea más», apunta satisfecho.

Eso sí, la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal no olvida sus raíces. Conoce de primera mano las necesidades de los clubes del fútbol sala base y ofrece su ayuda para que los niños puedan seguir aprendiendo a través de este deporte. Por eso el Alcudia FS, Vivasport, Visit Calvià Hidrobal, Fisiomedia Manacor y Club Esportiu Sagrat Cor sonclubes asociados. Pero todavía ha ido más allá. Junto al Club Social Esportiu Juan de Ávila ha creado una escuela de integración social a través del fútbol sala y de diferentes deportes para niños de familias sin recursos en la zona del Polígono de Levante, en Palma, para que puedan compartir, jugar y aprender en grupo mediante el deporte. «Y nuestra intención es que se creen dos más en otros barrios. Los niños, que están en riesgo de exclusión social, visten los colores del Palma y entrenan gratis con un monitor titulado y con la visita de jugadores del primer equipo. Jugar federado cuesta 500 euros al año y muchas familias no se lo pueden permitir. Nosotros les financiamos y a sus padres no les cuesta nada», afirma Tirado, que no oculta su esperanza de que el proyecto vaya a más. «Tenemos cosas preparadas, pero la pandemia no nos ha dejado», agrega.

Todo este esfuerzo necesita de un fuente importante de dinero. ¿Quién paga la fiesta? «Esto se financia con patrocinadores que tienen mucha vinculación al Palma Futsal y que deciden hacer aportaciones a la Fundació. Queremos montar eventos, como carreras populares, cenas o conciertos, que nos ayuden a obtener más recursos. La Fundació tiene, por sí misma, unas diez marcas detrás que nos esponsorizan», cuenta. Y su ambición no se queda ahí. «El año pasado teníamos 34.000 euros de presupuesto, mientras que 2022 lo cerraremos con unos 120.000, que ya es mucho dinero. Pero es que en dos años nuestra idea es alcanzar los 250.000 para poder llegar a más clubes», detalla.

El crecimiento es imparable. Sin ir más lejos, el pasado lunes se anunció la incorporación de la periodista Maria Mayans, ex jefa de Deportes de IB3 Televisió, para coordinar todos sus proyectos, que necesitan de una visión profesionalizada. Hace apenas un mes se tomó una fotografía para la historia del deporte mallorquín, que aparece en la parte superior de esta página, y que lo dice todo. Los 1.700 integrantes de la Fundació, de nueve deportes diferentes y de todas las edades, se reunieron en las gradas del Palau d’Esports para lucir unos colores que comparten los mismos valores. «¿De qué estamos más orgullosos? Pues de que hemos creado en la isla cultura de lo que muchos llamaban ‘futbito’ y que la gente vea que tenemos unos principios en los que lo esencial no es ganar o perder partidos. Va mucho más allá. El proyecto social está por encima», concluye Tirado. Los hechos le están dando la razón.