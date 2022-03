Alberto Núñez feijóo: «Aznar también es gallego»

¿Qué tal, don Alberto?

Pues le diría que bien, aunque también le diría que mal.

Gallego de Orense hasta el fondo...

Hay gallegos también en Coruña, Lugo, Orense y en Santiago, que no se me olvide Santiago.

Franco, Fraga, Rajoy, usted...

Y no dude usted que Aznar fuera gallego también.

¿Aznar?

Bueno, cuando fue presidente de Castilla y León dejó correr la especie de que era vallisoletano, y nunca lo desmintió.

¿De Valladolid?

Cuando iba al estadio José Zorrilla decía que era forofo del Valladolid de toda la vida, cuando es más merengue que Santiago Bernabéu.

¿Preparado para el futuro?

Pues no sé qué decirle. Putin no nos da mucha certeza, la verdad.

Me refería a la crisis del PP

Yo no la llamaría crisis.

¿Cómo la llamaría?

Gran cipote de muy señor mío. Pero no lo cuente, que le conozco.

Pero a ver, ¿se presentará solamente usted para presidir el PP?

Pues no lo sé. Ni siquiera el PP está libre de insensatos.

Hábleme de Ayuso...

Es un activo del partido. Y Miguel Ángel Rodríguez, que es quien la gobierna, todavía más.

Resumiendo, que no quiere usted meterse con Ayuso...

Con quien no me quiero meter es con Rodríguez. Ambos son un activo, como le he dicho.

¿Y Casado y Egea?

Esos dos me temo que son un pasivo.

¿Un pasivo?

Sí, y me temo que pasivos por la retaguardia, a la vista de los acontecimientos.

Dice usted que no va a insultar a Sánchez...

Y me va a costar. Ir en contra de las tradiciones de un partido como el nuestro no es fácil.

¿Abascal?

Un demócrata de toda la vida.

¿Cuál será su mensaje electoral?

Pues aún no lo he pensado del todo. Tenga usted en cuenta que hay que hacerlo sin insultar.