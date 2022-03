Adivina quién tiene una carta

Me da miedo irme a dormir y levantarme con un nuevo anuncio, una entrevista sorpresa o una carta en el buzón inesperada. Vaya días llevamos de informaciones «bomba», si me permiten la expresión en un marco como en el que estamos, con la guerra en Ucrania, con miles de desplazados y una solución que no parece fácil. Pero tengo que intentar poner un poco de humor.

El otro día, un buen amigo y compañero periodista me hablaba de aquellos personajes que hoy están en concurso de acreedores, haciendo referencia a influencers, famosos y otros vips que poco a poco van perdiendo su atracción e interés. Seguro que a más de uno de ustedes se les pasa alguien por la cabeza. A mí, sinceramente, quien me parecía acabado era Iñaki Urdangarin y fijaos cómo ahora vuelve a ser de interés máximo para los medios. Lo que no me esperaba es que concediera su primera entrevista a un programa radiofónico deportivo que, entre nosotros, más que una entrevista, le hizo un blanqueamiento. Sus palabras, las del exduque de Palma, sonaban mucho a ese «lo siento mucho, no volverá a pasar», del rey emérito tras su safari en Botsuana. Justo esta semana, aprovechando que la atención mediática está a otros menesteres, mandaba una misiva a su hijo, Felipe VI, para decir que se queda a vivir en Abu Dabi, donde puede hacer lo que le da la gana, pero que a España vendrá «frecuentemente». Ya les avanzo que en Sanxenxo dan por hecho que don Juan Carlos participará, o al menos asistirá, a la celebración del Campeonato del Mundo de Clase 6 Metros, del 10 al 19 de julio. En Mallorca, ni se le espera —no, al menos, de manera pública—, aunque hay voces que apuntan a que podría visitar en secreto a amigos fieles y discretos. Por cierto, que de todos aquellos asuntillos ‘menores’ que la Fiscalía da por probados pero no puede juzgar, el padre del rey dice en el comunicado que los lamenta y aquí paz y después gloria. La gloria, de momento, solo la conocen los madridistas que esta semana consagran a su dios Benzema tras sus tres goles al PSG de Mbappé, Messi y Neymar, asiduos turistas ibicencos. A ver si mañana por la noche los de Luis García Plaza les hacen volver a la tierra. Y una cosa más, antes de meternos en faena semanal. Dentro de unas semanas, la diseñadora Isabel Guarch presentará una nueva colección cápsula en colaboración con la escritora Maria de la Pau Janer; se trata de piezas iniciales que juegan con la metáfora de las letras que escribimos en la arena de la playa. TODO AL VERDE Tras un año sin celebrarse a causa de la pandemia, el viernes volvió a tener lugar en el Palau de Congressos de Palma, y bajo la batuta de la presentadora Victoria Maldi, la gala anual de la Federación Balear de Golf, que sirve para reconocer, no solo a los ganadores de las diferentes competiciones del pasado año, sino también el apoyo de diferentes personalidades que contribuyen al desarrollo de este deporte. Fue una noche de encuentros en la que pudimos charlar con Bernat Llobera, Israel Rodríguez y Toni Ferrer; con el conseller de Deportes y Turismo del Consell, Andreu Serra; el presidente de la Federación Balear, Bernardino Jaume o con el director general de Deportes del Govern, Carles Goyalons, entre muchos otros. PASARELA RAMON LLULL Otro de los eventos institucionales más esperados y que por fin este 2022 ha vuelto a la presencialidad fue la entrega de premios Ramon Llull, enmarcada en los actos de conmemoració del Dia de les Illes. A nosotros, particularmente, nos gusta este acto porque permite a invitados y representantes políticos desempolvar del armario alguno de sus mejores looks. Imposible no fijarse en Marga Prohens, líder del PP Balear, que está siempre acertada en sus elecciones. También nos gustó mucho Eva Pomar, de C’s, y Aina Calvo, del PSOE. Entre ellos, algo más de desorden, la mayoría optó por ir sin corbata. Nos faltó algo más de riesgo entre los galardonados. ‘Los ojos de nadie’, de Xisco Barceló El periodista, presentador y escritor presentó en el Centre de Cultura Sa Nostra su último libro, Los ojos de nadie, una colección de 29 relatos ilustrados por otros tantos artistas mallorquines como Domingo Zapata, Ángeles Cereceda, Luis Maraver o Joan Bennàssar. Al evento acudieron, entre otros, Juan Rodal, Mercedes de la Torre, Ramon Servalls o Concha Calvo. Los amantes del vino se dan cita en FEVI Organizada por isla catavinos, y con el Palacio de Congresos como escenario, más de dos mil personas pasaron el pasado lunes por la feria FEVI, una cita marcada en rojo en el calendario de los amantes del vino. Con un centenar de cellers participantes, pudieron catar algunas de sus novedades Eduardo Geijo, Mariela Carrasco o Magdalena Mesquida, de Vi de la Terra. Terraza balear, en femenino Con Mariana Muñoz ejerciendo como anfitriona, Terraza Balear celebró el Día de la Mujer con un evento muy especial en el que participaron, entre otras, Carmen Planas, presidenta de la CAEB, o María Cruz Rivera, directora territorial de Caixabank. La experiencia Gourment de Diseño consistió en un taller culinario realizado por Santi Taura en la nueva cocina funcional de la marca Poliform.