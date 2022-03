Melmelada pagesa, artesana i social des de fa 20 anys

En els darrers 10 anys, Porreres ha esdevingut un referent per al sector agrari de Mallorca. S’hi han establert entitats que marquen tendència i que fan molta de feina en aquest àmbit, com ara APAEMA i Varietats Locals, i també és l’únic municipi de l’illa que té una fira dedicada exclusivament als aliments ecològics.

Sens dubte, és un poble dinàmic i productiu que està orgullós de tenir el camp com a senyera. Aquí, hi ha nascut una cadena íntegrament mallorquina de supermercats (com és Agromart), hi destaquen bons cellers, hi trobam una fàbrica de pasta i de galletes, a més de restaurants que creuen en el producte local i el fan servir.

Ara bé, no seria just parlar de Porreres sense tenir en compte la gran tasca que ha fet i encara ara fa la seva cooperativa, que enguany celebra el 65è aniversari. El primer president en va ser Baltasar Nicolau i Montserrat (de Can Not). Tot i que es va crear el 1957 com a cooperativa centrada en la carn, dos o tres anys després ja es va focalitzar en la part agrícola i, més concretament, en el cultiu de l’albercoc, per la gran demanda que n’hi havia tant de fresc com de sec. Així ho relata Esperança Mora i Mesquida, filla de pagesos i coneixedora del sector, que fa 35 anys que hi fa feina i que d’ençà de fa més d’una dècada n’és la gerent. També explica que fa 20 anys varen crear la confitura d’albercoc: «Va ser una proposta de Miquel Gual i Pons, actual president de la Cooperativa de Sóller i de Camp Mallorquí, amb la idea d’aprofitar els albercocs més enllà de la temporada estival».

Tot i que els albercocs són de la contrada, l’entitat encarregada de fer aquesta confitura artesana és ASANIDESO (Estel de Mallorca), una associació sense ànim de lucre nascuda el 1981 per atendre les necessitats dels seus usuaris amb discapacitat psíquica i les seves famílies, principalment ubicades a la comarca de Sóller. N’elaboren una d’ecològica i una altra que no ho és. Totes dues tenen devers 62 grams de sucre per 100 grams de fruita. Tant l’una com l’altra són una delícia ideal per servir amb galletes d’oli o damunt una llesca de pa torrat amb mantega.

La propera passa per a la promoció de l’albercoc al municipi serà la creació d’un camp experimental de varietats locals i foranes d’albercoquers, una acció que impulsa l’Ajuntament de Porreres, juntament amb la Cooperativa i APAEMA. «Aquest projecte (anunciat el passat mes de juliol) ens ha il·lusionat molt perquè reforça tota la feina que feim amb aquesta fruita tan nostrada», remarca Esperança Mora. A més d’albercoc, la Cooperativa de Porreres també fa confitura de figa (amb molt d’èxit), de magrana agre, a més de la de pruna de Frare Roig, una altra delícia que en aquest cas preparen les monges Benedictines de Manacor.