'Valhalla': Regresa la lucha por el territorio

Hace dos años que finalizó la aventura vikinga de Michael Hirst, el productor y friqui de la historia que ha convertido el personaje de Ragnar Lodbrok en una celebridad televisiva. La serie Vikingos narró durante siete temporadas las aventuras de este rey pagano. Sobre todo en Inglaterra, Escandinavia y Francia, donde este antiguo labrador sueco tenía puestas sus ambiciones. Pero pronto llegaron sus hijos. La imprudencia, y la cabezonería, les llevó a descubrir varios territorios, entre ellos España e Islandia. La aventura acabó con sus luchas internas tras la muerte de su padre. Acabada esa estirpe, Hirst se ha propuesto continuar con el mundo vikingo en Valhalla, el spin-off de la primera serie, que se centrará en las batallas por el territorio en Inglaterra. La producción se ha estrenado en Netflix.

Esta nueva trama nos traslada al siglo XI, 100 años después de los acontecimientos plasmados en Vikingos, y nos introduce nuevos personajes históricos como Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada o el rey Guillermo I de Inglaterra. La serie no variará en el estilo de Hirst, ya que combinará ficción, historia y mitología escandinava.

La producción se ambienta en territorios que ya conocimos en la serie original como Kattegat, Uppsala o Inglaterra. En esta nueva narrativa los vikingos procedentes de diferentes lugares de Escandinavia se reúnen para viajar a Inglaterra y vengar el exterminio de miles de sus hermanos, cometido por el rey inglés Etelredo I con la Masacre del Día de San Bricio. Liderados por el rey vikingo Canuto, cruzarán de nuevo los mares para saquear y conquistar nuevas ciudades inglesas, como Londres.

Habrá nuevos personajes. Entre ellos se encuentra el famoso explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) y su hermana Freydis (Frida Gustavsson), quienes llegan desde las Greenlands hasta Kattegat en busca de venganza contra un hombre, pero que acaban viéndose directamente relacionados con la organización del Rey Canuto de un ataque contra Inglaterra. Otras figuras históricas clave en la trama son Emma de Normandía (Laura Berlin) y el rey Harald Hardrada (Leo Suter).

Aunque no todo serán caras nuevas. Hirst ha asegurado en una entrevista que los fans de Vikingos tendrán la oportunidad de volver a ver a Laguertha y Ragnar. Los personajes de Valhalla los mencionarán en diversas ocasiones, ya que los protagonistas de la primera saga se han convertido en personajes míticos de la cultura vikinga debido a sus conquistas y sus cambios en las costumbres.

A diferencia de Vikingos, en Valhalla no veremos a Hirst como showrunner sino como guionista principal. Su sucesor a la primer línea de la serie será Jeb Stuart, director de La jungla de cristal (1988), Secuestro (1997), El fugitivo (1993) o Blood Done Sign My Name (2010).