Tímbola 2020 | Tímbola: Un blanc fi i elegant de Malvasia de Banyalbufar

Tot i que el primer vi de Tímbola surt al mercat l’any 2021 (amb l’anyada de l’any anterior), el projecte comença una mica abans concretament el 2013 quan Jaume Albertí i Albertí compra una finca a prop de ca seva que tenia sembrats ceps de Malvasia de Banyalbufar, del 2005. El projecte s’acaba d’arrodonir el 2016, quan sembra vinyes noves a un bocí de terra de la família i, així arriba als 3.000 metres quadrats dels quals a la verema de 2020 n’han sortit 950 ampolles de vi blanc i 312 de vermut.

Albertí ha fet un projecte personal, diferent existents al municipi, i ha creat una nova firma: una cooperativa d’explotació comunitària de la terra, és a dir, que els seus socis poden ser propietaris de la terra, treballadors o totes dues coses. Es diu Tramuntana Viva Mallorca i amb ella vol reivindicar la gran tasca que implica cultivar la terra a la Serra. El nom de Tímbola significa beure d’una vegada, sense aturar-se, un mot en desús. Albertí pensa que tal vegada està relacionat amb el fet que el vi de Malvasia és un vi amb grau alcohòlic, entre 14 i 15 graus i que tal vegada antigament la gent anava a la fonda a fer una tímbola, un glop de vi.

Juntament amb Ramon Rosselló, va escriure Malvasia de Banyalbufar Història i present d’una recuperació, una obra fonamental per conèixer aquesta varietat i que tot sommelier que faci feina a Mallorca hauria de conèixer. Albertí explica que se sap que el conreu de Malvasia va començar a proliferar després del segle XVI. A l’Arxiu Capitular de Mallorca, ha trobat documents en què l’església es queixa que a les zones de Valldemossa, Esporles, Deià, Banyalbufar i Estellencs se sembrava Malvasia en forma de parra i no de vinya i, que d’aquesta manera, evitaven haver de pagar tributs (el delme) tant a la corona com als religiosos, perquè es considerava que si la planta era en forma de parra, el fruit era per menjar, però els mallorquins de la zona aprofitaven això per fer vi i no pagar més tributs.

Tornant al vi d’avui, Tímbola 2020 és un vi fi i elegant. No té pas per bota. El raïm és de Banyalbufar i s’elabora al celler Karretània de Consell, d’Antoni Sans i Georgina Brunet, i s’elabora seguint els consells de l’enòleg Sergi Navarro.