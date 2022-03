A la sombra de un almendro

Estar pegada a la actualidad estos días te lleva inevitablemente a un estado de ansiedad constante. Es casi imposible no sentir miedo, preocupación o desasosiego. Sí, Ucrania no es el único país en guerra; sí, las batallas se suceden en muchos continentes a diario, pero basta que sea un conflicto televisado 24 horas, que te pille aquí al lado, como para volvernos a dar cuenta de lo volátil de la vida. ¿No nos había bastado una pandemia, en la que aun estamos inmersos, para ser conscientes de nuestra fragilidad? En este caso no es un virus, sino un loco apellidado Putin y que tiene en su poder un maldito botón nuclear.

Ni soy analista política, ni voy a opinar de algo de lo que no tengo ni idea. Pero se me hace muy difícil hablar de lo trivial, de pedir siquiera a la gente que nos pose para una fotografía con el ruido de las bombas tan cercano y con miles y miles de mujeres y niños huyendo del horror. Quizás por esto, las páginas de esta crónica de eventos de la semana se nutre de la naturaleza, de lo que nos da, de los productos más puros. Porque ella será la única que nos sobreviva. (Vea aquí la galería). Observar la belleza de las flores Hanami es la tradición japonesa de reunirse en jardines y parques para contemplar el espectáculo de los cerezos en flor. Un acontecimiento tan especial que reúne, año tras año, no solo a locales sino a multitud de turistas extranjeros que eligen viajar al país nipón en primavera. Inspirándose en esta tradición, María Abando y Marilen Mayol organizaron hace una semanas una experiencia multisensorial que se desarrolló en la finca Maynou, de Consell, en un campo con ocho mil almendros. No acompañó el día, algo gris y con amenaza de lluvia, pero eso no restó nada de afluencia. Más de un centenar de personas que, no solo vieron y olieron la flor del almendro, sino que pudieron disfrutar de una cata de productos realizados con almendra de Mallorca y del reconocimiento al cardiólogo Miquel Fiol, que recibió de manos de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, el premio Flor de Almendra 2022 por su investigación sobre los beneficios de la dieta mediterránea en la salud cardiovascular. No faltaron a la cita, Jerónima Bonafé, presidenta de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares; Antonio Bennàssar, presidente de la DO Pla i Llevant; Fernando Arbona, Luisa Zárate, Daniela Cardona y Jerónimo Sánchez, de la ESADIB, o Elena González, Marga Amezqueta y Concha Gómez, entre otros muchos. Esperamos que la cita pueda convertirse en un evento anual. Nuevas añadas No sabemos si acabará antes con nosotros la pandemia o el presidente ruso, y si le dará tiempo a regresar a España al rey emérito Juan Carlos tras archivar la fiscalía la causa contra él —aunque reconocen que se lucró con actividades ajenas a la Corona pero que era inviolable—. Como dice una buena amiga mía: ¡poco bebemos para lo que nos pasa! A la vista de los acontecimientos, no me queda más que darle la razón. Y como con moderación es hasta saludable, el último jueves de febrero nos acercamos hasta el GPRO Valparaíso para conocer de primera mano las últimas novedades de los cellers que conforman la DO Pla i Llevant. Con su presidente a la cabeza, Toni Bennàssar, la gerente Marina Vera y la presencia de casi todas las bodegas que conforman la denominación de origen, se pudieron catar blancos, tintos, rosados y espumosos. Había ganas, además, porque la respuesta del público, tras dos años sin poder hacer esta cata presencial, fue tremenda. Se agotaron las entradas a los pocos días de salir a la venta, según nos contó Tommy Ferragut, encargado de la organización y la convocatoria. Saludamos, por ejemplo, al grupo formado por los jóvenes Llorenç Piñeiro, Cristina Pérez, Jean Carlo Jaramillo, Catalina Esteva, Otman Attouchanti y Joan Moyà, o a Margalida de la Rosa, Borja Moll y Francisca Sastre. Una olivera ‘artística’ Dentro de los actos organizados por el 25 aniversario de la Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) tuvo lugar la plantación de una olivera y la instalación de una placa conmemorativa en la plaza de la Porta de Santa Catalina; un homenaje por parte del Ayuntamiento de Palma, con José Hila a la cabeza, y que puso de manifiesto la colaboración entre lo público y privado. En la cita, Álex Ceball, presidente de la entidad, y artistas como Yoko o Lluís Fuster. Primer torneo Lux Golf de la temporada 2022 El campo de golf de Son Antem, dirigido por Yago González, fue el escenario de primer torneo Lux Golf de la temporada 2022. Con el patrocinio de Iberostar Selection Llaut Palma, y la iniciativa y organización de Alicia Polo, un centenar de jugadores, entre los que se encontraban Álex Blanes, Elena Agote o Miquel Bestard, disfrutaron de una mañana de juego tras la que se ofreció un cóctel en el establecimiento hotelero. Allí se realizó la entrega de trofeos, entre ellos al del ganador de Scratch, Marc Bota, con 33 puntos; en la categoría de damas, la primera clasificada fue Christelle le Gloux, con 38 puntos; y en la categoría masculina, el ganador fue Sylwester Fortuna, con 36 puntos. Katagi Blau presenta sus nuevos menús Con el chef Jose Pellegrino a la cabeza, el rooftop de Playa de Palma, que sirve de escenario del restaurante Katagi Blau, presentó hace unos días su nueva carta de menú de mediodía. Una combinación de la cocina asiática y mediterránea por 25 euros el servicio.