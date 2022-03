Aguiat de sípia.

La sípia era coneguda i preada per antigues cultures del Nostre Mar. Els romans la menjaven farcida amb espècies abundants, mel i gàrum, o en guisats brouosos. Al primer text de cuina en català, el Llibre de Sent Soví (1324), un dels receptaris més antics d’Europa, la sípia hi té un lloc important. Aquest mol·lusc es distingeix dins la mar per la seva capacitat de camuflatge: canvia de color en 2 segons o desapareix rere un núvol de tinta obscura. Aquesta tinta que els romans aprofitaven amb finalitat artística, a l’actualitat s’utilitza per aportar color i sabor a salses, arrossos i pastes.

Ingredients Sípia

Ceba

Tomàtiga

Pastanagó

Brou de peix o aigua

Pèsols

Patates

Alls

Julivert

Oli

Sal

Ametlles o avellanes

1 vermell d’ou Preparació Netejarem la sípia. Separarem la bossa de la tinta per poder utilitzar-la per a un arròs o uns fideus negres. La tinta té un cert grau de toxicitat i convé que bulli amb l’arròs o la pasta, almenys 10 minuts.

Separarem també la melsa, una bossa de color marronenc, que pot aportar un sabor intens al guisat si l’afegim al sofregit.

Tallarem la sípia a quadrats petits i la posarem a coure dins una greixonera sense oli, ni aigua. Deixarem que desprengui la seva pròpia aigua i poc a poc se la begui tota. Serà necessari girar-la algunes vegades per tal que no s’aferri.

Quan ha absorbit el seu propi suc, hi afegirem oli i continuarem girant.

Hi afegirem ceba ratllada en abundància i pastanagó tallat molt fi, a foc suau.

Uns 10 minuts després hi agregarem tomàtiga, pelada i capolada. Ho remenarem i courem fins que la salseta estigui ben feta.

Hi introduirem brou de peix o aigua i deixarem que bulli.

Hi afegirem patates tallades a cantons (o patató) que abans haurem passat per la paella. Hi agregarem també una bona grapada de pèsols.

Quan la patata i els pèsols comencin a ser cuits, hi agregarem una bona picada d’alls i julivert. També hi podríem afegir, a la picada, unes ametlles o avellanes.

Si el brou resultàs massa clar, agafarem un poc de brou, que no sigui calent i hi fondrem un vermell d’ou i l’introduirem de seguida a l’aguiat.

La recepta prové de na Catalina Moranta Vives (Selva, 1934).