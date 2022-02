Semanas a todo color

Primero, una rectificación. El pasado domingo escribí sobre el exitoso estreno de Tanatologia en el Teatre Principal y la suerte que tuvimos al encontrarnos con la madre del autor de la obra, Xavier Uriz. Por una confusión y traspapelo, cambié el nombre a su progenitora. Así que Margarita Nadal, espero que sirvan estas líneas como disculpas y aprovechar, de paso, para volver a poner en valor el guion de una pieza, la de su hijo, que no dejará indiferente a quien la vea.

Tampoco está siendo ‘indiferente’ el espectáculo a modo Juego de Tronos que han protagonizado —y siguen haciéndolo— los miembros del Partido Popular. Casualidades de la vida, o no, todos los caminos vuelven a conducir a Mallorca: el día que saltó el escándalo, Esperanza Aguirre visitaba la isla con motivo de la presentación de su libro, Sin complejos. Y así se mostró ante una a rebosar sede del Círculo Mallorquín presidida por Nacho Deyà. Allí la lideresa —que no dijo eso de «he venido a hablar de mi libro»— sentenció a García Egea y encumbró a Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, ¿recuerdan que la presidenta de Madrid pasó unos días de descanso en Ibiza? No descarten que, en breve, vuelva a la Pitïusa. (Vea aquí la galería).

El lío continúa con fuerza en el seno de la Casa Real, y no hablamos del COVID que dejó diez días KO al Rey ni su ‘pesada’ cuarentena. Aquellos que creían en una posible renconciliación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin pueden descartarla a raíz de la exclusiva de la periodista Pilar Eyre en Lecturas. La hija pequeña de los eméritos ha podido perdonar supuestas infidelidades anteriores pero esta, conocida por tierra, mar y aire, va a ser que no. A la infanta tampoco le ha gustado que la anterior revista de cabecera de la Familia la trate con condescendencia como, por otra parte, suele hacer con el resto de las mujeres. Basta ya de ser más papistas que el Papa y aterricen en el siglo XXI, donde una mujer ya no perdona, ya no olvida y puede cerrar la puerta e irse cuando le dé la gana.

Quien no queremos que se vaya, es más, deseamos con todas nuestras fuerzas que resista hasta el final es Caterina. La diseñadora mallorquina, que fue finalista en el Mallorca Design Day y en el Dual Look Adlib de 2021, es una de las participantes de la nueva edición de Maestros de la Costura, que emite Televisión Española. ¡Mucha suerte!

El optimismo en una exposición

Escribo esta crónica con las noticias del inicio de la guerra en Ucrania, y una no deja de pensar en que el ser humano es narcisista por naturaleza, cruel, sádico y un sinfín de calificativos que dejarían corto lo que pienso de todos aquellos líderes que se atreven a utilizar las armas como única vía de salida. Pero esta es una sección que pretende ser light y hacerles olvidar, por unos minutos, las miserias del día a día. Por eso, nada más apropiado que recordar cómo el pasado fin de semana, en la finca Son Vado, en Capdepera, TROBAT.CO rindió homenaje al arte del hallazgo con In Colour, una exposición que celebra el color y el optimismo.

Comisariada por Dolli Taylor, durante dos días, decenas de personas, entre artistas y público en general, pudieron ser más felices gracias al poder de los colores, como los que ofrecía la instalación de arte en vivo a cargo de la artista de mosaicos Ruth Minola; la música de Christina Jones o el DJ Carlos Mayans. Hasta allí se acercaron la influencer Claudia Albons y su pareja, el tatuador Nil Marqués; el bailarín José Arturo Anglada; la relaciones públicas Maria Juan de Sentmenat, el fundador digital de Cinema Palma, Patrick L. Popp o Bernat Paris Bosch.

Menos mal de las flores

La semana pasada, por motivo de espacio, no me dio tiempo a contar cómo se había desarrollado la tercera edición del mercado de las flores de Sant Francesc, ni del mimo con el que Pilar Pol, de La Roselada, trabajó cada uno de los ramos que adquirieron amigos y clientes del establecimiento hotelero. Fueron tres días donde se habló de amor, de amistad y la belleza.

Hasta el patio del Sant Francesc se acercaron, por ejemplo, el grupo de amigas formado por Eva Santos, Marina Fiol, Lidia Prieto, Paula Saavedra y su perrito Benito. Todas degustaron los cócteles elaborados por el equipo de bartenders del Sant Francesc, así como de los variados aperitivos que eran el complemento perfecto a ese jardín de flores silvestres levantado en el hotel de Andrés Soldevila Casals, Nuria Ferrer Klein y Andrés Soldevila Ferrer. Tampoco se lo perdieron Isa Mansaker, Meritxell Ortiz o Marian Valero.

XI Premios Onda Cero Mallorca

Cerca de mil personas se dieron cita en el Auditòrium de Palma para aplaudir y homenajear a los galardonados con un premio Onda Cero Mallorca. La gala, que contó con la presencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, reunió, no solo a los premiados - Gabriel Escarrer, SOS Mamás Baleares, la Copa del Rey Mapfre de Vela, Almacenes Femenías, Daniel Ruiz y Estel de Llevant- sino a numerosos amigos y fieles oyentes de la emisora.

75 años de Cibeles con sabor balear

Comisariada por el ‘mallorquín de verano’, el veterano fotógrafo Bernardo Paz, la madrileña Galería Nikon inauguró una exposición que recoge los 75 años de la Pasarela Cibeles. Con imágenes de Belén Díaz, Carlos Álvarez (Getty Images) y Edu Diéguez, la inauguración contó con un claro sabor mallorquín, gracias a la aportación de vinos de la DO Pla i Llevant y aperitivos a base de Queso Mahón-Menorca y sobrassada de Ramaders Agrupats.