Los puntos sobre las uves | Divertidísimos

Uno pensaba sinceramente que la salida de Mariano Rajoy de la escena política constituía una pérdida irreparable. Lo que nos hizo reír el hombre, queriéndolo o no que a él eso le daba igual. De hecho, el bueno de Mariano ha hecho alguna aparición posterior confirmando todas sus cualidades humorísticas. Lamenté su desaparición por ello, en la idea de que con los que quedaban en el escenario las cosas no iban a ser tan risueñas. Pero no. Han llegado Casado, Egea, Ayuso, Almeida, Carbonero y Miguel Ángel Rodríguez decididos a dar un espectáculo maravilloso. Como diría un presentador en el circo, lo nunca visto. Los últimos días están siendo impagables. Piensa uno ahora en el pobre Mañuecos y te da hasta pena, así viéndolas venir sin saber por dónde. Eso sí, Abascal y sus secuaces brindando encantados.