La emoción de lo que llega

Jefaza EmmaThompson. No se me ocurre un mejor calificativo para definir a esta actriz británica —y cada vez se van sumando más a su mensaje— que en plena rueda de prensa en la Berlinale, donde hablaba sobre su última película, Good Luck to You, Leo Grande, volvió a poner sobre la mesa la dureza de la búsqueda del cuerpo imperfecto. La intérprete, que aseguró que a las mujeres se les «lava el cerebro» para que odien la imagen que ven reflejada en el espejo, volvió a apostar por la naturalidad y la importancia de la estima personal. Y es una idea que debemos trasladar a toda la sociedad: desde los mayores a los más pequeños. Aceptación, respeto y amor propio. (Vea aquí la galería).

Tanto amor como el que expresó Blanca Portillo en su dedicatoria en la gala de los Goya, cuando recibió el premio a Mejor Actriz Principal; o tanto amor como el de José Sacristán, Goya de Honor, al subirse al escenario con un discurso preparado, trabajado y emotivo. Eso es respeto a su profesión y a su público. Ojalá mezclásemos todos estos valores para alcanzar un futuro más esperanzador, lejos del griterío. Santa Ponça, protagonista Hace una semanas, en estas mismas páginas, ya le adelantábamos, de la mano de Marie Walketseder, que el Mallorca Country Club se iba a convertir en epicentro de la noticia y de los eventos más vips en los próximos meses. Un buen ejemplo fue la presentación, este mismo lunes, de la nueva edición del torneo Mallorca Championships ATP 250 que se celebrará entre el 18 y el 25 de junio y que aspira a repetir un cartel similar de participantes que el año anterior. Si Djokovic volverá a la isla, no está confirmado, pero según Edwin Weindorfer, fundador y CEO de E|motion Sports, los principales nombres del circuito no fallarán a una cita que ha aumentado sus premios en metálico hasta casi el millón de euros. También habrá sorpresas en el Golf Open de Santa Ponça, en octubre, pero aún no se pueden desvelar. Como tampoco han transcendido los artistas que ofrecerán conciertos en el Country Club aunque, según nos contaron, en cuestión de días se podrían anunciar algunos. Decíamos que esta presentación fue un gran ejemplo de lo que está por llegar por la convocatoria realizada: no solo asistieron Feliciano López y Toni Nadal, junto a otros representantes del mundo deportivo e institucional de las islas, sino que se dieron cita influencers, estilistas, promotores de eventos y un sinfín de nombres conocidos de la sociedad balear que pudieron disfrutar de un cátering servido por Jardín, de Macarena de Castro. Saludamos, por ejemplo, a Cristina Beteta, a la que no veíamos desde hacía tiempo; a Isabel Iboleón, Cristina Gómez, Luisa Alemany o a Guillem Ferrer, entre otros muchos. Lo dicho, una más que meritoria reunión en el Día de los Enamorados que contó además con rosas y caramelos como regalos para los asistentes. Estreno en el Principal Aún estoy en shock tras asistir y aplaudir el estreno de Tanatologia, en el Principal de Palma, obra escrita por Xavier Uriz y dirigida de manera maestra por Carlota Ferrer. Puedo entender la emoción de Mar Balaguer, madre del autor, a las puertas del Teatre, minutos antes de que se levantase el telón. Si ella estaba nerviosa, no sé cómo se encontraría su hijo, aunque viendo la respuesta del público, tras dos horas de función, me atrevería a decir que satisfecho. No se perdieron el estreno —les recomendamos que si tienen la ocasión vayan a verla— amigas como Mayte Aguilera y Mar Femenias; la entrenadora personal Maria Rossich y su amiga, Clarissa Wellenrink, o el diseñador Sebastià Pons, artífice del vestuario de la obra, junto a su familia: Magdalena Bennàssar, Margarita Pons y Lina Estelrich. Tiempo de regatas El deporte de la vela continua con su temporada, celebrando competiciones y uniendo la ciudad con el mar. Este pasado fin de semana, en el Club Náutico de Palma se celebró el Trofeo Pro-Rigging, con la participación de 192 embarcaciones y 211 deportistas en distintas categorías: Optimist, 420, ILCA 4,ILCA 6 y Snipe y con Xavier García Ollé, vigente campeón de Europa de Optimist, como ganador del trofeo en la clase ILCA 4, donde se ha estrenado esta temporada con grandes resultados. La entrega de premios se celebró en la Sala Magna del Náutico y contó con la asistencia de Rodrigo Sanz, propietario de la firma patrocinadora; y con la presidenta de la Federación Balear de Vela, Cati Darder. Les acompañó Elena Pipó, directora de la Gaceta Náutica. Entre prueba y prueba, conversamos con los balizadores, Biel Munar, Álvaro Company, María Vallespir y Mónica Montañés, y con los participantes Ignacio Peguero y Jaume Puigserver, a los que encontramos en plena preparación del barco. Laura Peropadre y la importancia del «tú» El Hotel Protur Naisa fue el escenario escogido por Laura Peropadre para organizar el evento Tu; un encuentro ideado por y para la mujer y que contó con la escritora y experta en ventas y liderazgo, Olga Jiménez, como ponente. La autora del libro, La jefa eres tú, dio algunas de las claves para alcanzar el empoderamiento femenino. Majo García, experta en Branding y Comunicación, fue otras de las conferenciantes. Sylvia Mulet estrena consultorio Rodeada de familiares, amigos y clientes, y arropada por el presidente de Pimem, Jordi Mora, la asesora y emprendedora Sylvia Mulet Cózar, estrenó su nuevo consultorio en Palma, bajo el nombre de Cla&Vi. La inaguración, que contó con Sedi Behvarrad como madrina, sirvió también para celebrar el 18 cumpleaños de Victoria, nieta de Conchi Cózar, madre de Sylvia. ‘El Cordobés’ y Conde, en Palma Manolo Martín fue el artífice de que el pasado sábado, los diestros Manuel Díaz ‘el Cordobés’ y Javier Conde, participaran en un improvisado tentadero en la finca de la ganadería de El Onsañero. Disfrutaron de ese día taurino y almuerzo, Miguel Chamorro, Concha del Mar, Cristina Gelabert o Caridad Cobaleda, entre otros.