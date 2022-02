Coinga, Formatge i llet: La cooperativa làctia de referència que mira pel benestar animal

Fa devers 10 anys, uns amics volien mirar de crear una empresa. Varen visitar diferents agrupacions empresarials per assessorar-se, però cap els va saber explicar en què consistia una cooperativa. Segurament no reberen la informació perquè no tocaren la porta correcta; ara bé, el que és cert és que, en termes generals, no es potencien models de negoci en els quals els treballadors poden ser els gestors de l’empresa on fan feina.

Un bon exemple el trobam a Menorca, una illa que ha estrenat aquest 2022 com a Regió Europea de la Gastronomia. Es tracta de Coinga, l’agrupació de ramaders que enguany farà 56 anys que funciona amb aquest model cooperatiu. Aleshores, concretament el 30 d’octubre de 1966, no existia a l’Estat espanyol quasi cap cooperativa que integràs el procés de transformació lletera, que inclogués des del sector primari fins a la comercialització. Aquell dia, es reuniren els socis fundadors al Centre Cultural d’Alaior, els quals varen triar Carles de Salort i Albertí com a president, Josep Maria de Olivar i Despujol com a vicepresident, Josep Maria Escudero Monjo com a tresorer i Antoni Maspoch Vives com a secretari, a més dels vocals Guillem de Olives Mercadal, Basili Pons Goñalons, Antoni Marquès Pons, Emili Nadal Simó, Vicenç Simó Fuster, Pere Pax Pons, Agustí Landino Berman, Antoni de Olives Pons, Basilio Enrich Villalonga, Conrado Arguimbau Amengual, Francesc Borràs Carreras i Fermí Gomila Pons.

Des de llavors, Coinga és un referent perquè tenen els seus productes a més d’una trentena d’estats d’arreu del món. De fet, el formatge és l’aliment amb el qual els ramaders i la resta de treballadors de Coinga s’han fet coneguts més enllà de la balear menor, i gràcies al qual han rebut nombrosos premis, bona mostra són els vuit guardons que ha rebut en els World Cheese Awards, el concurs més important del món en formatge, que se celebra anualment a Anglaterra.

La qualitat del seu formatge és evident, com també ho és el seu compromís amb l’origen del seu producte. El motiu és que el 100% de les granges proveïdores de llet de Coinga s’han adaptat als processos i requisits que exigeix el certificat de benestar animal, i han esdevingut la primera marca del sector lacti de les Illes Balears que hi està certificada.

D’entre els aliments més populars, hi trobam els clàssics, com ara la llet i el formatge semicurat i el curat, però també hi ha novetat, per exemple, el quefir, la terrina de formatge per untar (que varen començar a comercialitzar l’any 2009) i el làban (també anomenat llet àcida, que varen treure al mercat el 2011, un producte típic del Pròxim Orient i del nord d’Àfrica pensat arribar a nous consumidors.

Avui dia, fan part de Coinga 107 llocs (el que a Mallorca anomenam possessions) i els ramaders que la integren són clau per continuar conservant el paisatge singular d’una illa declarada, l’any 1993, Reserva de la Biosfera per la Unesco. Amb motiu del 50 aniversari de la cooperativa molts dels seus envasos s’han decorat amb la cara d’alguns ramaders i pagesos que fan part de Coinga, com són Sebastià Capó i Jaume Moll, tot un homenatge a les dones i homes que integren aquest emblema agroalimentari de les Illes Balears.