COCA DEL DIJOUS LLARDER

El dijous anterior a l’inici de la quaresma es coneix, popularment, com a Dijous Gras o Dijous Llarder (sovint pronunciat Jarder). L’adjectiu llarder o gras defineix un dia on el protagonista gastronòmic és el porquim i els greixos en general. Antigament, aquest dijous servia per consumir els raïssons restants i escurar les deixalles de carn salada el dia de les matances, que quedava dins les alfàbies (costella, xulla, cara, orella) abans que la primera calor primaveral pogués convertir-ho tot en ranci. A més de la greixonera de porc es feien coques dolces i salades.

Ingredients Per la pasta: mig tassó d’oli, 1 tassó sencer d’aigua, una grapada de raïssons (llardons, greixons o llemugues), llevat (com una ametlla) i la farina que es begui. Pel cobriment: xulla, llonganissa, botifarró i sucre. Preparació Mesclarem el llevat amb una mica d’aigua tèbia.

Dins un petit ribell o recipient semblant hi mesclarem l’oli, l’aigua, els raïssons i el llevat. Hi anirem afegint la farina que es begui a poc a poc fins que la pasta estigui al seu punt, ni clara ni espessa.

La deixarem tovar, mínim una hora. Aina Marroig Vives de Caimari (nascuda a Mossa, Escorca, 1920) deia que a casa seva, a Mossa, feien la coca amb pasta de pa enriquida amb una grapadeta de saïm.

Estirarem la pasta i la posarem damunt la llauna.

Hi anirem escampant, alternant-los, bocins petits de xulla i rodanxes de botifarró i de llonganissa. S’ha de tenir en compte que quan la trossegem, a cada ració hi ha d’haver una tallada dels tres elements.

Hi espargirem una grapadeta de sucre per damunt i enfornarem la coca fins que serà cuita.

Segons ens explicà n’Aina Marroig, el dia del Dijous Llarder a Mossa hi compareixien unes quaranta persones a dinar, la majoria jornalers. Era tradició menjar fava parada de primeria i, a darrere, la coca descrita abans, molt senzilla, però que era del gust de la gent pagesa que dinava a la possessió.

A altres indrets es preparen coques amb una pasta semblant, però amb uns cobriments que poden ser dolços o salats.

Les coques dels Darrers Dies de na Maria Payeras Buades (Búger, 1933) són petites, de pasta dolça, amb llonganissa i confitura de codony.