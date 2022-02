Tensión en Ucrania: la mirada del embajador

Llevamos semanas con sacudidas sistémicas en la falla que separa a Rusia de la Unión Europea, con la avanzadilla de la OTAN. El punto crítico es Ucrania, considerada por Rusia esencialmente su razón de ser. Vladímir Putin mueve sus poderosos ejércitos hacia las líneas de confrontación; responde Estados Unidos, secundada por su habitual palanganero, Reino Unido; se atemoriza la Unión Europea, que se ve en la tesitura de situarse, como siempre, al cobijo de los norteamericanos. En qué desembocará la creciente tensión. Ahí es donde el embajador José Luis Dicenta despliega la tesis, defendida por no pocos analistas internacionales, de que son los anglosajones quienes más interesados están en mantener la tensión esgrimiendo la inminencia de una brutal agresión de Rusia, que será replicada con letales represalias económicas.

Para el embajador de España, mientras Zelensky (presidente de Ucrania) y Putin no cesan de reiterar que no hay razones para que se desate el pánico, el presidente Biden «anima al mundo» a prepararse para cuando se desencadene la invasión. Por ello, Dicenta se alinea con los que afirman que quienes se empeñan en mantener viva la tensión son Estados Unidos y Reino Unido, además de Polonia y los bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), por evidentes razones históricas y porque sus fronteras limitan con las de Rusia. Al tiempo, Francia y Alemania, el eje sobre el que pivota la Unión Europea, intentan templar los ánimos. Se pregunta Dicenta un tanto retóricamente: ¿manda Biden o manda la OTAN?

A los Estados Unidos lo que de verdad la preocupa, prosigue el diplomático mallorquín, es el reforzamiento de las relaciones entre Rusia (superpotencia militar, país más extenso del mundo, enano económico) y China, que disputa la hegemonía planetaria a los norteamericanos. El «principal objetivo» de los USA no es otro que el de «contener» a China, por lo que tiene muy presente lo que el presidente chino Xi Jinping dijo al respaldar las garantías de seguridad jurídicas que Moscú reclama a Occidente, incluyendo el radical rechazo a cualquier ampliación de la OTAN, lo que supone la neutralización de Ucrania.

Fue en febrero de 2015, recuerda el embajador, cuando se firmaron los llamados «acuerdos de Minsk», destinados a pacificar el Donbass (región oriental de Ucrania controlada por las milicias prorusas), que establecieron el alto el fuego, la retirada del armamento pesado, elecciones y estatutos de autonomía para esa región y Lungansk, además de una amnistía general y proceder a una reforma constitucional descentralizadora.

Dicenta puntualiza que Ucrania es un Estado en el que hay diversas culturas, etnias y lenguas, que si se busca su cohesión no se logrará convirtiéndola en un «satélite de nadie contra nadie». Añade que Ucrania nunca podrá ser estable sin mantener estrechas relaciones con Rusia, lo que supone establecer un estatuto de neutralidad y un gobierno de corte federal.

PROMESAS INCUMPLIDAS

Cuando se desintegró la Unión Soviética (URSS), al iniciarse la postrera década del siglo XX, al presidente Mijail Gorbachov y a su sucesor Boris Yeltsin, supuestamente se les prometió que no habría ampliación de la OTAN hacia el Este de Europa. La promesa llegó de Occidente y Estados Unidos aunque, según aclara Dicenta, no se conoce cabalmente en qué consistió. En consecuencia, lo que hoy busca Putin son garantías de que no habrá más incorporaciones, además de no hablar de retirarse de Crimea y los territorios del este de Ucrania que de facto ha ocupado. A la pregunta de si se le darán esas garantías, dice que es una cuestión que de momento queda sin respuesta.

Entonces, ¿es factible que se desencadene la guerra? «No lo creo —señala Dicenta— porque para Rusia meterse en una contienda bélica supone un descalabro económico de envergadura, además de que obligaría a China a decantarse nítidamente». La síntesis, la moneda de cambio que puede satisfacer a Putin, es que Occidente acepte la incorporación de Crimea y las regiones orientales de Ucrania a Rusia. Eso sería positivo para la Unión Europea, para la que es fundamental entenderse con Rusia, —porque a ambas les conviene—. Es además imprescindible que Rusia no se sienta amenazada por la OTAN. Según Dicenta, el «eurocentrismo» de Europa es muy negativo: «Ni tan solo conocemos lo que son los Balcanes». En ellos saltó la espoleta que, en 1914, precipitó a Europa en la Gran Guerra, así llamada por sus contemporáneos, hoy conocida como la Primera Guerra Mundial.

VISTAZO A LATINOAMÉRICA

José Luis Dicenta es especialista de la realidad latinoamericana. Dice que en Brasil, el presidente Bolsonaro «ha impartido una lección de fascismo», que su reemplazo por Lula es muy probable, que espera que «el Ejército no intervenga». Sobre Chile destaca que la elección presidencial de Gabriel Boric constituye «un acontecimiento muy importante», al tiempo que el país se dispone a dar carpetazo «a la Constitución pinochetista». En Chile se ha producido la ruptura que no fue posible en 1990. De Perú señala que el presidente Castillo no está preparado para ejercer el cargo, y que la situación es de gravísima crisis institucional. Opina que el venezolano Maduro es «un hueso duro de roer» con un país sumido en la corrupción. Y concluye que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su mujer son unos redomados «sinvergüenzas».