Ses antigues, Neulers Artesans. Mitges llunes i neules: Memòria gustativa per recuperar un ofici

Hi ha sabors i olors que no s’obliden mai. En el meu cas, record la flaire que feia l’habitació on el meu padrí hi guardava mobles, grampons i les seves col·leccions de segells i monedes. Aquesta memòria que guardam en els racons més profunds del nostre cervell va fer possible que avui dia puguem assaborir una de les joies dolces més senzilles que hi ha: les neules.

Onofre Martorell Ribera i Begonya Nadal Casasnovas varen començar a elaborar-ne devers l’any 1995. Feia poc que el germà de la padrina d’Onofre, que nomia Pep Ferre, havia deixat aquest món. Els darrers anys s’havia dedicat al sector de la distribució, però fins als anys setanta havia estat neuler. A l’estiu, venia cucurutxos i gelats a la Plaça Major, mentre que a l’hivern, repartia neules a les botigues. A Begonya i Onofre, els feia ganes continuar aquest ofici artesà, però quan Josep Ferre va morir, no va deixar cap recepta escrita. Així que varen haver de recórrer a la memòria gustativa dels fills de Ferre (Joan i Pep), com també a la del pare de Begonya, Sebastià, a qui li agradaven molt les seves neules. Així, començaren a provar de fer fórmules diferents (a base de farina, ous, sucre, oli, canyella, vainilla, canyella i aigua) que donaven a tastar als seus familiars fins que un dia tots coincidiren que aquell gust i aquella textura era igual que l’original de Ferre. Gràcies a això, avui podem menjar les neules més artesanes i bones que es fan a Mallorca i, molt segurament, mar enllà. El mes d’octubre de 1999, començaren a vendre neules, però el que va començar com una curolla, va esdevenir la seva feina principal, fins al punt que abandonaren els oficis que fins aleshores havien exercit: ella, de delineant i ell, de comptable d’empreses. Fan tretze varietats de neules en diferents formats, des de la tradicional de Nadal fins a les mitges llunes farcides (de xocolata, pistatxo, nous, etc.), i sempre les elaboren amb neulers originals que funcionen amb gas. Però la seva tasca ha anat més enllà del menjar, perquè han contribuït a normalitzar la paraula ‘neula’ en la nostra llengua, en lloc de la forana ‘barquillo’. El seu taller artesanal es troba al carrer de la Concòrdia, número 15, de Palma, i ara mateix tenen obert de 8.30 a 13.30 hores. El seu producte és tan bo que hi ha hotels, com ara La Residència (Deià), Es Príncep (Palma) i Cap Rocat (Llucmajor), que regalen neules Ses Antigues als hostes com a detall de benvinguda, una bona manera de donar suport als artesans i de mostrar la qualitat del producte mallorquí.