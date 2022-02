Hollywood no puede presumir de películas

La covid ha transformado la asistencia a las salas de cine en una carrera de obstáculos. La presentación de una documentación más exhaustiva que en el máster de Pablo Casado, la expectación ante la expectoración del espectador sospechoso de pandemia a dos butacas de distancia, la trepidación para acertar con el momento en que puedes despojarte de la mascarilla sin sufrir una reprimenda de alguno de los millones de agentes de la autoridad que pueblan España.

La pandemia ha asestado una puñalada tal vez definitiva al cine en su concepción clásica. Las películas tampoco ayudan, ¿alguien para volver a aburrirse con West Side Story, el fracaso que la Academia incluye entre los estrenos memorables de 2021? No tiene sentido comentar títulos que nadie ha visto, y qué suerte tienen quienes se hayan librado de la cansina proyección del silencio del perro o del perro del silencio o como se diga. El nuevo crítico cinematográfico debe limitarse a reseñar el impacto de estas producciones, en la senda del Wagnerismo de Alex Ross.

La sustitución de las películas por su comentario no precisa de mayor explicación en el centenario del Ulises, que implica paladear decenas de artículos sobre Joyce sin contaminarse ni por asomo con el original. Pues bien, es superfluo un análisis detenido para concluir que las nominaciones a los Oscar empujan a no consumir productos de Hollywood, desde el preciso instante en que Penélope qué Cruz aspira a mejor actriz principal por su espeluznante papel en Madres paralelas. Allí entrega una niña a la que llama hija desde hace años en menos tiempo del que se necesita para cambiar unos pantalones de la talla equivocada en unos grandes almacenes.

La categoría de mejor actriz empeora con la candidatura de Kristen Stewart por su mortífera Lady Di, a veinte centímetros de distancia en todas las dimensiones. El espectador se dormiría con gusto, si no fuera porque la protagonista se le ha adelantado en su interpretación sonámbula. Y el aborregado mundo cultural se solidariza conmovido con la infancia de Kenneth Branagh, como si Belfast tuviera alguna particularidad frente a las dos docenas de Españas. En medio de las guerras civiles, perlas aisladas como la superlativa No mires arriba, la inesperada Tick, tick... Boom!, la Vespa de Luca para niños con inquietudes y el excelente documental Summer of Soul.