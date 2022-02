Carmen Planas: «Ser la mayor de nueve hermanos me ha convertido en una líder que cree en el equipo»

A Carmen Planas le han hecho muchas entrevistas como presidenta de la CAEB, pero si tuviera que hacer un resumen de su biografía, ¿qué destacaría?

De manera rápida diría que soy licenciada en Farmacia, que mi familia siempre ha estado ligada profesionalmente, y aún lo está, al ámbito sanitario, y que he crecido en un entorno competitivo y lleno de referentes empresariales.

Lleva en las venas eso del liderazgo...

Soy la mayor de nueve hermanos y siempre he sido muy autónoma y líder, pero sabiendo que formar un buen equipo es lo principal. Mis padres siempre nos inculcaron la importancia de ser independientes y la necesidad de tener una profesión. No era común por aquel entonces que las mujeres acudieran a la universidad; de hecho, fui de las pocas mujeres de mi generación que se licenció y que pudo cursar dos másters.

Ha sido propietaria y trabajó durante 30 años en la farmacia del aeropuerto de Son Sant Joan, directora de la Clínica Palma y presidenta del Consejo de Administración del Grupo Palma Planas. Le dio tiempo a casarse y a tener una hija. ¿Superwoman?

Nunca me he sentido así. Pero tampoco ha sido fácil. Hay que tener en cuenta que crecí en un hogar donde se hablaba mucho del valor del trabajo, de la cultura del esfuerzo y, al final, eso condiciona tu día a día. Quizás también eso me ha permitido poder tomar decisiones con total convicción y sin remordimientos. Fui madre joven y también abuela muy joven, con 52 años, así que decidí bajar un poco el ritmo laboral para echar una mano a mi hija.

La utopía de la conciliación...

Sí, fue complicado combinar esa faceta de madre presente y madre trabajadora porque yo tenía un hospital y una clínica que gestionar y no había móvil, así que pasaba muchas horas físicas en el centro. Suerte que conté con mi suegra y con mi madre. Pero con 11 años mi hija se fue a estudiar a un internado en Suiza y yo empecé a tener más tiempo.

Noto un poco de tristeza en su voz al contarlo.

La carga emocional, ese sentimiento de culpa claro que está o, al menos, yo sí lo sentí. ¿Sabes qué ocurre? Que las mujeres, por su propia naturaleza, tienen un hándicap añadido y es que son o serán madre, y eso implica que a lo largo de los años se verán obligadas a renunciar a muchas cosas, y no solo a nivel laboral. Evidentemente, hay mujeres que pueden permitirse estar con su familia más tiempo y otras que no. La suerte, o la desgracia, sigue siendo que a veces no es una decisión libre, sino obligada por su situación.

¿Le ha reprochado esas ausencias alguna vez su hija?

A veces me recuerda que le dejaba la cena en el microondas demasiadas noches (risas). Creo que ahora que es madre se ha dado cuenta de que la educación que tuvo fue la mejor que pudo tener en esas circunstancias, a pesar de que el sacrificio emocional y la soledad que sentimos fue muy dura para las dos.

¿Ha sentido que por ser mujer tenía que demostrar más que los hombres? ¿Cómo es vivir en un mundo de corbatas?

Si tú tienes confianza en ti misma y crees que puedes llegar donde te propongas se allana el camino. Lo que pasa es que ese mundo de corbatas es complicado, los hombres tienen otra mentalidad y a veces cuesta que te conozcan y que te introduzcan en él. De hecho, cuando me nombraron presidenta de la CAEB en 2014, hubo gente que pensó que no estaría a la altura, que no sería capaz. Ahora tengo la agenda muy ocupada pero me gusta, es que no sabría estar en casa sin hacer nada.

¿Le ha pasado como a la vicepresidenta Calviño, que se ha encontrado en eventos donde la única mujer era usted?

Cada vez menos, pero te pongo un ejemplo reciente. Hace unos días, en mi papel de vicepresidenta de CEPYME, me tocó acudir a una cena en la que estuve con siete hombres, y es complicado. Yo confío en que con el tiempo esto cambie, y que mis nietas ni se planteen esta desigualdad, pero nos queda camino por recorrer. Mucho.

Su colaboración con la fundación Vicente Ferrer es bien conocida.

Mi padre ya tenía apadrinado dos niños y quise conocer mejor el trabajo de la entidad. Así que he viajado dos veces a la India, donde he visto cómo el dinero de asociados y colaboradores ha servido para construir viviendas y escuelas en Anantapur. Lo que más me impresionó es que llegué a conocer a esos dos pequeños que mi padre había apadrinado y que gracias a esa ayuda han podido tener un futuro.

¿Esta faceta solidaria es de la que más orgullosa se siente?

Pues si te digo la verdad, creo que lo que más felicidad me ha dado ha sido ver que mi padre pudo llegar a inaugurar la clínica por la que tanto luchó, en 2003. Fallecía 4 años después.