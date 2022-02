Un ‘Big Little Lies’ a la española

El Big Little Lies español tiene un título tan poco intrigante como el de Todos mienten, la nueva serie de Movistar + que cuenta con un elenco al menos sugerente a la vista. Natalia Verbeke e Irene Arcos protagonizan esta producción que sitúa al espectador en una urbanización de la costa, donde dos amigas se guardan secretos más que vergonzantes. Una de ellas se acuesta con el hijo adolescente de la otra. No crean que es un spoiler porque este dato forma parte de la sinopsis de la serie, por lo que cabe esperar que este cotilleo sea el primero de muchos. De hecho, la trama se enreda tanto que acaba apareciendo un cuerpo en uno de los acantilados cercanos a la urbanización. Lo mismo que sucedió en la trama de Big Little Lies, la serie protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman o Zoe Kravitz. Como vemos, el aval con el que cuenta la serie es que todo resulta reconocible.

Verbeke vuelve a la pequeña pantalla después de series como Ana Tramel o El nudo y Arcos lo hace después del éxito a medias de El embarcadero. Entre el reparto hay otros nombres con estrella, como Amaia Salamanca, que pronto estrenará la serie Bienvenidos al Edén, Leonardo Sbaraglia (Dolor y gloria), Ernesto Alterio (Perfectos desconocidos), Miren Ibarguren (El juego de las llaves), Juan Diego Botto (Los europeos) y la desaparecida Eva Santolaria, la Valle de Compañeros. La actriz ha protagonizado más declaraciones polémicas que producciones audiovisuales en los últimos años, ya que ha afeado al sector que no la llamen para nada. No es del todo así, ya que desde Siete vidas hemos visto a la intérprete en Sé quien eres, Los misterios de Laura o Benvinguts a la familia. Otra de las integrantes del reparto es Carmen Arrufat, que debutó en la cinta La inocencia. La serie ha sido creada y dirigida por Pau Freixas, quien también ha aparecido en créditos de Pulseras rojas, Sé quien eres, Cites o Benvinguts a la família. En el apartado artístico también hay otro nombre que va a sonar fuerte en pocas semanas, el de Arnau Bataller, el compositor que firma la música de Todos mienten, pero también la de Mediterráneo, la película sobre el Open Arms con la que está nominado a los Premios Goya.