Alberto Casero: «Pablo Casado es manco»

¿Qué tal, don Alberto?

Feliz.

¿Feliz?

Salir del oscuro anonimato es maravilloso.

Ocupando cargos políticos remunerados desde los 24 añitos...

Sí. Me llaman el Cosme Bonet de Extremadura.

¿Y no ha tenido usted ninguna ocupación fuera de la política?

¿Para qué?

Dicen que es usted la mano derecha de Teodoro García Egea.

Imagínese usted que Teo es la mamo derecha de Pablo Casado. La política es maravillosa.

¿Y eso qué quiere decir?

Pues probablemente que Pablo Casado, como mínimo es manco.

¿Como mínimo?

Piense que su mano izquierda es Caca Macarra... Huy, perdón, Cuca Gamarra.

¿Qué méritos le exigieron en el PP para acceder a sus puestos de representación?

Yo soy de Trujillo, como Francisco Pizarro. Un conquistador de España, como yo. Eso en el PP es suficiente.

Explíqueme lo de la votación de la Reforma laboral.

En el voto telemático hay un error informático.

¿Cuál es ese error?

No se imagina usted la cantidad de teclas que tiene mi ordenador. Es complicadísimo si no estás entrenado. Es necesaria experiencia.

Pero todo su partido menos usted votó correctamente.

Eso de correctamente...

...bueno, todos votaron lo acordado en el PP.

Reconozco que puede que me haya saltado algún cursillo. Pero en mi descargo debo decir que yo soy de letras.

¿De letras?

Y no muy grandes. Los titulares a dos columnas ya me cuestan.

Pero usted es licenciado en Derecho...

Toma, y usted en Medicina, y tampoco deslumbra mucho.

¿Cuál es su próximo reto?

Desmentir que sea tonto.

Está bien, demostrar que no es tonto...

He dicho desmentir. No me agobie.