La revolución digital es el festival de eurovisión

E l mismo país que condena a Valtònyc a tres años y medio de cárcel por rimar Urdangarin con Burger King, envía a Europa en representación estatal una canción en la que se destaca que «Si tengo un problema, no es monetari/ yo vuelvo loquitos a todos los daddies». La exaltación de la prostitución bien remunerada no conmueve los cimientos de la insumersible libertad de expresión, pero provoca alguna perplejidad en un documento oficial.

Una cosa es arriesgar un cierto sonrojo ante las carencias de la última película de Almodóvar, que el resto del mundo interpretará como el mejor barómetro del estado de ánimo español, y otra es otorgarle un pasaporte diplomático a «Apenas hago doom, doom/ con mi boom, boom». En ningún caso debe confundirse la provocación tremendista del Chiquilicuatre, que reducía el festival de Eurovisión a su auténtica dimensión de aquelarre continental, con la expresión babeante de los humores corporales sin la mínima aspiración daliniana bajo el sello de la Marca España.

Se supone que estamos inmersos en una revolución digital, que de momento ha cumplido su objetivo de maltratar a los ancianos en las oficinas bancarias. Ahora resulta que los albores de una nueva creatividad consisten en resucitar Eurovisión como ceremonial colectivo. O dicho de otra forma, «Se dispara cuando la prendo/ hasta el final, yo no me detengo». Una vez más, el elogio de la masturbación de pago no escandaliza ya ni a un adulto, pero sorprende contemplar a la inquisición progresista auspiciando el perreo como una unidad de destino en lo universal. Por decisión de un docto jurado, que sorteó el siempre peligroso pronunciamiento popular.

Los árbitros de un ente estatal han decidido que la zafiedad no solo concurse en nombre de todo el país, sino que aparezca en pantalla subrayada con el aparatoso nombre de «España». Cada escaso voto que reciba el cunnilingus de «Take a sip of my cola-la», vendrá remachado por un «Spain, three points». Esta oferta supera sin duda la polémica de 1968, cuando Massiel subió al escenario con una minifalda abreviada para cantar en castellano el La la la que el tardofranquismo prohibió a Serrat interpretar en catalán. Y una vez que los hechos se han consumado, solo queda determinar si el verdadero patriota ha de porfiar para que triunfe en toda Europa el españolísimo «te endulzo la cara en jugo de mango».