Con el niño no puedo dormir

Últimamente, creo, tengo la sensación de que los nuevos padres y madres van demasiado de eso mismo. No voy a decir que sea yo un experto en la materia, que ya se me hace lejana pero, sin que mi prole fuera especialmente ruidosa ni tranquila, tanto mi señora como yo dormíamos razonablemente bien. Escucha uno ahora a esa gente imberbe quejándose de lo poco que descansan a causa de las molestias que sus vástagos deparan y digo yo, ¿no será que exageran? O más directamente, ¿no será que mienten? Cuando una va de madre o de padre por la vida parece que queda muy bien quejarse de dormir poco cuando, primero, se duerme con mucha normalidad y, segundo, lo importante con los hijos no es eso. Desde luego, lo que no hay que hacer es quejarse. Oye, haberte contenido los impulsos... Hale, a dormir.