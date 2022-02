«Formarme con el florista de beyoncé me hizo ver las flores de otra manera»

Generalmente una persona elige su profesión por vocación. Sin embargo usted lo hizo por amor.

Y fue muy natural. Yo conocí a quien luego sería mi marido con 17 años, y en su casa se dedicaban ya al negocio de las flores. Tenían floristería propia en El Olivar, después en Las Ramblas... Ir a su casa era como estar en plena naturaleza, en un jardín. Aún así, ingresé en la universidad para estudiar Graduado Social y llegué a ejercer la profesión, pero lo cierto es que no me veía toda la vida encerrada en una oficina. Animada por mi familia política comencé a interesarme por este mundo y a formarme.

Y descubrió entonces un reto que califica de apasionante...

Siempre he dicho que las flores han formado parte de mi vida, así que no sé si las elegí yo a ellas o ellas me eligieron a mí. Lo que tenía muy claro es que para poder ser emprendedora, autosuficiente y mi propia jefa debía estudiar con los mejores. Eso supuso pasar muchas semanas en Barcelona donde me empapé de la experiencia de Jordi Pascual, de Smilax. También recuerdo con cariño la formación con Sally Hambleton, con Inés Urquijo y con Óscar Mora, el florista de Beyoncé. Haberme formado con él me hizo ver las flores de otra manera. Por supuesto que, como madre, eso supuso algún sacrificio, como dejar a mi hija, de solo 18 meses, al cuidado de la familia.

¿Nunca se sintió culpable? A las mujeres cuando nos convertimos en madres se nos inculca que es nuestra obligación pasar con ellos el máximo tiempo posible, y también tener que llegar a todo.

El otro día mi hijo pequeño me dijo que estaba encantado con la educación que había recibido. No me supo explicar muy bien a qué se refería, pero a mí me sirvió. No sé si alguna vez me sentí culpable.

Empieza poco a poco, mano a mano con su marido y el negocio familiar, pero llega un momento en que decide volar sola.

Sí, fue cuando compré La Rosaleda, una floristería con más de 60 años de historia en Palma y que habían regentado el matrimonio formado por Pascual Valiente y María Galindo. Cuando se jubilaron, en 2013, me ofrecieron cogerla y, a pesar de que mi marido me decía que no hacía falta, yo sentía que tenía que hacerlo por mí, para garantizarme un futuro si él faltaba. Y él me decía: ¿pero qué me va a pasar a mí? Pero yo necesitaba hacerlo por mí misma.

No sabía por aquel entonces que el destino le tenía preparado unos años crueles.

Ambos enfermamos de cáncer y él no pudo superarlo. Murió en 2018. Si no llega a ser por las flores, no hubiera podido hacer frente al duelo. Fueron, son y serán mi mejor terapia.

Mateo Noguera, su marido, era un productor preocupado por el campo mallorquín, investigador y que se dedicó a las plantas silvestres autóctonas.

Lo llevaba en la sangre. Mi suegro le enseñó a regar y plantar según los ciclos lunares y luego él se empeñó en recuperar flores de la isla: calas, azulejos...

¿Así la conquistó?

¿Te digo la verdad? Nunca me regaló flores, ni por el Día de los Enamorados. Y otra cosa más: nunca me hizo un descuento cuando le compraba las flores para La Rosaleda. Hicimos muy bien en separar lo profesional de lo personal.

Desde los años 90, mucho habrán cambiado las cosas en el sector.

Muchísimo, como en la moda, todo son tendencias, pero ahora se está volviendo un poco a los orígenes, a lo natural y al cuanto más sencillo y silvestre, mejor. A raíz del COVID y las semanas de confinamiento lo que sí he notado es que la gente quiere tener más flores en su casa.

La próxima semana participa por primera vez en el Mercado de las Flores del Sant Francesc Hotel, con motivo de San Valentín. ¿Seguimos siendo unos románticos?

Muchísimo, y también los jóvenes. Os sorprendería conocer cómo los chicos regalan siempre flores a sus novias, aunque pueda parecer anticuado. En Sant Francesc lo que ofreceremos, además de un taller floral, será la posibilidad de adquirir un ramo en lo que sería un mercado silvestre que combina flores extraordinarias y delicadas, con flores de temporada del campo mallorquín.

¿Recuerda algún encargo que le hiciera especial ilusión?

Todo lo que hago lo hago con amor. Pero es verdad que una vez un director de un hotel me encargó un ramo de flores justo después de la muerte de mi marido y me dijo que lo hiciera a mi gusto. Cuando lo tenía listo, me lo pagó y me dijo: pues es para ti. Le pusimos un lazo rosa, en señal del cáncer de mama, y me lo llevé a casa. Aún me emociono.

Un pajarito me ha dicho que a Marivent llegan flores de La Rosaleda...

Es una información confidencial, pero sí podemos decir que importantes familias mallorquinas confían siempre en nosotros para sus celebraciones.