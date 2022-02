Febrero a nuestros pies

Todavía no me he recuperado del disgusto. Viví, como cientos, miles de personas, la final del Benidorm Fest pegada al móvil, a Twitter y a la televisión con unos nervios que no recordaba. Ni la boda de Felipe y Letizia me mantuvo tan concentrada. Y sí, yo era de Rigoberta Bandini y su Ay, mamá porque la escuché por primera vez en el coche, ajena a todo el ruido anterior a la polémica, y algo en mí se estremeció. El sonido racial, primitivo, de Terra, de Tanxugueiras también me sedujo. Pero ni frío ni calor la canción de Chanel; nada contra la artista, ni contra su equipo. A mí lo único que me chirrió es que si se hace una gala, donde previamente un jurado ya ha hecho una selección para dejar a los llamados personajes frikis -recuerden Chiquilicuatre- por el camino, no se confíe en el criterio de la audiencia. La democracia es eso: gana quien quiere la mayoría, aunque no sea siempre lo mejor. El revuelo es tal que solo falta por pronunciarse Casa Real. ¿Se imaginan a la reina saliendo a la calle y marcarse un Delacroix? Se critica, y no falta razón, que solo se hable de esto cuando hay tantos problemas -y todos más importantes en este país-. Pero también hay que entender que la gente esté del COVID, la mascarilla en exteriores, el precio de la gasolina y la subida de la cesta de la compra hasta la coronilla. Así que si toca desviar la atención hacía otros menesteres, pues mucho mejor.

Al que le ha venido de perlas el revuelo musical es a Iñaki Urdangarin, exduque de Palma, actual «marido interrumpido» de la infanta Cristina. Las tertulias han comenzado a pasar ya por encima del asunto. Aún quedan capítulos a la novela, muchos, pero al menos, por unas horas, no hemos tenido «noticias de Gurb». En la cresta de la ola No sé si hemos alcanzado ya el pico de la sexta ola, si la estamos doblegando o solo es un pequeño impulso para volver a subir. Qué pena que una palabra como «ola» haya perdido su significado más positivo. La suerte es que, con más o menos acierto, hay empresarios que se animan a arrancar sus proyectos en medio de la crisis; organizadores de eventos que se las ingenian para seguir celebrando fiestas sin incumplir las restricciones y público, clientes y fans que sonríen tras los cubrebocas. Al ritmo de Paco Colombás, y con la fuerza de Fran Marchena, CEO de HOFF, la firma de calzado alicantina inauguró la segunda de sus tiendas en España, la primera en Palma, en Jaime III. «La ubicación es perfecta, con clientela nacional y extranjera y la isla es un tesoro», nos contó el jefe de la marca. No faltaron ninguno de los influencers y estilistas del momento. Así que saludamos, entre otros, a Marta Simonet, Guillem Muntaner y Maryan Puig; a Edurne Urrutia, de Carlotta & Co, o a Gemma Muñoz, responsable de la comunicación de Sebastián Pons y que nos anunció que tendremos novedades en breve. Inca como epicentro del Marketing Otra emprendedora que no se da por vencida es Nadia Nemer. Su empeño hizo posible que la sexta edición de Marketing Rocks fuera posible. En el escenario escogido, una de las salas del renovado Teatre Principal de Inca, se reunieron algo más de 150 profesionales que participaron y escucharon con atención las ponencias de Rayko Lorenzo, Joan Alvares, Jorge Sandúa, Xavier Idevik, Leo Serrat o Patricia Bárcenas, entre otras. En la gloria El hotel Glòria de Sant Jaume ha reabierto su restaurante, El Patio del Glòria, con una nueva propuesta culinaria especial que hay que conocer. Al frente de los fogones, un jovencísimo Miquel Serra, que no solo sabe cocinar sino que es un estudioso de la historia de la gastronomía. Con una oferta de tapas y dos menús degustación -previa reserva- ahora lanzan una propuesta para San Valentín (260 euros noche con spa y desayuno). La semana que viene os cuento más sobre el Día de los Enamorados y lo vendrá.