Confitura de taronja

La taronja és una fruita sana, que destaca per la aportació de vitamina C -tan recomanada en temps de grips i malalties infeccioses- i d’altres substàncies beneficioses per a la salut. Els primers tarongers, que arribaren a les Illes a la baixa edat mitjana a través dels àrabs, produïen fruita amarga. Les taronges dolces no arribarien fins ben entrat el segle XVI i arrelarien a Mallorca gràcies al seu clima suau. Tant les mandarines com les taronges són aprofitades per fer sucs, confitures, vinagres, licors aromàtics i pastes dolces.

Ingredients 2 kg de fruita

800 g de sucre

1 beina de vainilla

La pell de 2 o 3 taronges

La clovella i el suc d’1 llimona Preparació Esterilitzarem els envasos de vidre.

Netejarem i rentarem les taronges, especialment quan n’hem d’utilitzar la pell.

Pelarem la fruita malavejant eliminar tota la part blanca de la pell. Reservarem la pell de dues o tres taronges, sense blanc i la tallarem en trinxes molt fines.

Trossejarem les taronges i les tallarem en làmines fines o petits daus. N’eliminarem tots els pinyols.

Ho posarem a bullir, a foc mitjà, juntament amb el suc d’una llimona -que mantindrà el color de la fruita- i la pell, que aportarà l’aroma. Courà uns 35/40 minuts.

Quan hagi refredat hi afegirem el sucre (400 g per quilo de fruita) i ho tornarem posar a bullir amb una beina de vainilla (opcional) al llarg d’uns 40/45 minuts més.

Caldrà remenar adesiara la confitura, especialment els darrers 15 minuts, amb una cullera de fusta per evitar que s’aferri i per procurar que cogui tot per igual.

Quan encara la confitura és calenta, la introduirem dins els envasos de vidre; els taparem i els posarem amb els taps per avall. L’endemà els podrem girar. D’aquesta manera es produirà el buit i no caldrà bullir els pots al bany maria; els podrem conservar fora del frigorífic al llarg de molts de mesos.

També es pot fer una molt bona confitura agredolça amb taronges amargues, però la quantitat de sucre haurà d’augmentar.

Devem la recepta a les religioses del monestir de Santa Maria de l’Olivar de Sóller, conegudes popularment com les monges de sa Capelleta.