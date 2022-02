Danil Medvedev: «De saberlo no me vacuno»

¿Qué tal, don Daniil?

Pues un poco desesperado, pero bien.

¿Desesperado?

Tienes algo que deseas a huevo... más que a huevo... y te encuentras con una especie de extraterrestre que, por mucho que le arrees, acaba dándote a ti aún más fuerte.

Pero usted es un buen tenista...

Ya lo sé. Les gano a casi todos. Pero a este fulano es mejor no cruzártelo en una pista.

Dice Nadal que él estaba desentrenado...

Lo debe decir para acomplejarme más. No hay otra explicación. Menos mal que estaba desentrenado...

¿Qué pensó usted cuando, en el tercer set ganaba usted 3-2 y tenía tres bolas de set?

Si le soy sincero, me hice ilusiones. Me consuela pensar que no soy el primero, ni seguramente el último, que comete semejante estupidez.

Le llaman a usted El Androide...

Lo sé. Hay gente que es tremendamente original y con la gracia en el blastoporo.

Bueno, al menos es usted uno de los pocos rusos que ha ganado en Estados Unidos.

La verdad, espero ganar Grand Slam en los otros países... ¿Sabe usted si Nadal va a jugar Roland Garros?

Si nada lo remedia, seguro que lo hará.

Bueno, pues espero ganar algún Grand Slam más en Estados Unidos y en Inglaterra...

Nadal se retirará pronto...

No haga usted caso de eso. Lo dicen para que nos confiemos.

Dice Nadal que usted ganará muchos torneos de los grandes...

Ese tipo es perverso. A mí ya me ha ganado dos finales en cinco sets. Y en las dos llegué a estar convencido de ganar. Lo hace para hacerme sufrir. Y yo no le he hecho absolutamente nada. Todo lo contrario.

Dice Tsitsipas que es usted el mejor jugador de tenis del mundo en este momento

Pues debe ser en este momento. El domingo pasado, desde luego, no lo era. ¿Por cierto, qué suelen beber los griegos?

¿Su opinión sobre el episodio de Djokovic en Australia?

Pues que de haber sabido cómo iba a terminar el torneo, yo no me hubiera vacunado.