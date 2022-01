Entrevista virtual | Juan Carlos First

¿Qué tal, don Juan Carlos?

Cabreado. Últimamente estoy cabreado.

Por ser emérito...

Le voy a decir una cosa, para que vaya usted con cuidado: he perdido mucha cintura para estas cosas.

Dicen que tiene usted en Abu Dabi un amigo importante al que persigue la fiscalía de medio planeta...

No haga usted caso. No lo persiguen ni siquiera en veinte países.

Por robar...

Hay que tener cuidado con las palabras. Robar es una inmoralidad...

¿Robar es una inmoralidad?

Decir esa palabra, quiero decir. Que luego ustedes cuentan que yo he dicho que robar es una cosa criticable.

Otra cuestión, ¿va a volver usted a España?

Mayormente sí, pero no en las condiciones actuales.

¿De qué condiciones hablamos?

¿Usted ha visto dónde vivo en Abu Dabi? Al lado de mi residencia actual el Palacio de la Zarzuela parece la caseta del perro.

¿Y qué le diría usted a su hijo para que se muestre de acuerdo con su vuelta?

Le diría ¡Guau!

Otra cosita, ¿ha oído usted lo de Iñaki Urdangarin?

Estoy fascinado. Le llegué a querer como a un hijo. Y lo que ha hecho últimamente me está llevando a pensar que no estaba equivocado.

Pero Udangarin no es hijo de usted...

Nunca digas de este agua no beberé ni que este cura no es mi padre...

Eso sólo es un dicho...

También es un dicho que sin hijos bastardos no habría monarquías.

Hay quien dice lo de Udangarin y lo de usted, propiamente dicho, son cosas que favorecen el proyecto de una Tercera República...

Pues mire, si tiene que ser que sea. Lo malo es que yo ya no me podré presentar a presidente, que si no haría como el primo Simeón, que fue presidente de Bulgaria.

¿Algún proyecto próximo?

Invitar clandestinamente a Iñaki para que se instale aquí conmigo. Lo que nos vamos a reír.