Cultura como vía de escape

Siempre se ha ensalzado a la Casa Real Británica como un ejemplo del buen hacer; una institución todopoderosa en el Reino Unido, con más capacidad de decisión e influencia que el Primer Ministro (aunque viendo últimamente los bailes de Boris Johnson, tampoco es que eso sea mucho mérito) y que pese a los escándalos, que no han sido pocos, parece incuestionable. Hasta ahora. Si en Zarzuela, Corinna y las supuestas comisiones acabaron —metafóricamente hablando— con el rey don Juan Carlos exiliado en Abu Dabi, en Buckingham, que logró sobrevivir a la mismísima Lady Di, ya saben que el escándalo Epstein ha acabado con ese idilio entre el pueblo y la reina Isabel II. No se cuestiona —aún— la imagen de la soberana, aunque se sabe que apoya en la intimidad al Duque de York, pero los actos vandálicos que empiezan a sufrir algunos de los edificios emblemas de la Corona Británica, como el castillo de Hollyroodhouse, que amaneció días atrás con una pintada en la que se señalaba el lugar como «el hogar de un pedófilo» y las imparables publicaciones de la prensa inglesa, no hacen sino confirmar que son muy malos tiempos para la monarquía.

Esa sensación de impunidad que parece que aun sienten las clases altas sociales, los poderosos, los intocables, sigue siendo un mal endémico. Muchos aún callan, pero cada vez más se rebelan. Otro buen ejemplo de ello es toda la polémica en torno al serbio Novak Djokovic: vaya espectáculo en Australia. Claro que estamos todos hartos de la pandemia, de las restricciones, de las mascarillas, las vacunas y el pasaporte COVID, pero hay una cosa que está por encima de la libertad individual, que es el bien común. Guste o no, las normas son iguales para todos, aunque muchas veces el dinero parece que todo lo puede comprar... hasta que aparece alguna cabeza decente y dice: por aquí, no. Ya basta. Por cierto, y hablando del tenista serbio, preguntamos a Marie Walketseder, directora del Mallorca Country Club, si podríamos verlo participar de nuevo en el Torneo ATP que se celebrará en Santa Ponça la tercera semana de junio. No hay cartel cerrado, pero se espera a un buen número de destacados jugadores. Eso sí, todos cumpliendo con la normativa sanitaria. Sin escándalos, sin polémicas. Lo que sí nos confirmó, y nos alegramos, es el fichaje de Pilar Carbonell como nueva directora del grupo Emotion y responsable, por tanto, de las relaciones institucionales del Club. ¡Enhorabuena! 25 Gracias, Strauss Menos mal de la cultura, menos mal que existe la música. A veces es necesario abstraerse del mundo y dejarse simplemente llevar por la melodía. El Gran Concierto de Año Nuevo que se celebró en el Auditòrium de Palma de la mano de la Strauss Festival Orchestra fue un éxito de convocatoria, y no es para menos. Escuchar la Fiesta de las Flores, El vals del emperador, El Bello Danubio Azul y la Marcha Radetzky bien merecen desempolvar las mejores galas del armario y pasar por el photocall, inmaculado, como los hermanos Ferragut, siempre atentos. Fue un placer volver a ver a Manu Ruiz y Fran Muñoz, con los que hacía tiempo que no coincidíamos, y a una, estos reencuentros, le corroboran la sensación de que la pandemia nos ha robado dos años de vida. No sé si será posible recuperar el tiempo perdido, aunque siempre se espera un sí. También coincidimos con Marian y Javier Caro, Xisca Miró, Manuel Martínez y Marisol Figueira, o con Silver Duato, Lola Boix y José Luis Vega, entre otros. El concierto de Año Nuevo en el Auditòrium de Palma fue todo un éxito de convocatoria Lo tuyo es puro teatro ¡Qué suerte contar con Josep Orfila como maestro de ceremonias! Arrancar las semifinales de la VIII edición del Torneo de Dramaturgia de Baleares con él en el papel de la señora dramaturgia contemporánea fue una delicia; carcajadas para eliminar tensiones y disfrutar, en dos días distintos, de los textos que competían por hacerse un hueco en la final. Muy grandes y aplaudidas las propuestas de Agnès Llobet, Miquel Mas Fiol, Marina Collado y David Mataró. En voces como las de los actores Joan Negrié, Rosa Boladeras, Alicia Garau, Xisco Segura, Júlia Truyol, Esther López, Berta Giraud, Ramón Bonvehí, Jacob Torres, Georgina Latre, Mercè Sancho y Laura Aubert todo suena, y se interpreta, aún mejor. Como decimos, larga vida también al teatro, que parece tener futuro viendo cómo en el Mar i Terra se llenaban las localidades permitidas. A las puertas, grupos de amigos formados por Joan, Mar, Marga, Xavi, Mercé o Albert; Xesc, Victoria, Maria Isabel Cerdó o Martí Gené, o la pareja formada por Natalia Vicente y Daniel Torrejón, por citar solo a algunos de los presentes. No les podemos desvelar el ganador porque la final tuvo lugar ayer sábado, 22 de enero, y estas líneas las escribimos días antes pero, ya les decimos, la calidad de los textos fue notoria. Un reconocimiento No quiero despedirme esta semana sin felicitar a la chef María Salinas. Regresa al panorama gastronómico mallorquín de la mano de LJS Ratxó, donde apostará por su tradicional cocina honesta, natural y elaborada con productos del huerto ecológico del propio establecimiento. ¡Suerte! Fin de la muestra ‘fotos con historia’ Tras un periplo que la ha llevado por distintos municipios de la isla, la exposición itinerante comisariada por Martina Romero, Fotos con historia, en ruta por Mallorca, se despidió del público este pasado sábado en el Centro de Historia y Cultura Militar, en Palma. Con la colaboración de la asociación Aspanob, la muestra ha contado con más de 200 fotografías, realizadas algunas por pequeños fotógrafos como Ainara, María Lucía o Ezequiel. Mercado de flores en Sant Francesc Vuelve el Sant Francesc Flower Market por san Valentín en una nueva edición que cuenta con la florista Pilar Pol, de La Rosaleda, como protagonista. Esta nueva entrega, que se celebrará entre el 10 y el 12 de febrero, en horario de 12:00 a las 20:30 horas, se propone un paseo silvestre por el campo mallorquín; una experiencia inmersiva, lúdica, elegante y exquisita donde ver renacer variedades locales como daucus, carota, retama o acanthus. 2022 en el Mallorca Country Club Con el Mallorca Golf Open en octubre y el torneo ATP en junio, el Country Club busca consolidar su oferta de lifestyle gracias a su gastronomía (con el Grupo de Castro), su oferta de membresías y futuros eventos.