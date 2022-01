Brindis per una bona formació

El passat mes de desembre, el professor Joan Rosselló Rigo em va avançar que aquest l’IES Felanitx era a punt de presentar en societat el segon vi elaborat pels alumnes de Vitinicultura. Tot i que no es distribuiran ni es vendran més enfora del centre educatiu, la notícia em va fer molta il·lusió perquè és una mostra més de l’esforç que moltes persones fan per dignificar el vi de Mallorca i, sobretot, la formació en la beguda més poètica i encisadora que ―a parer meu― existeix.

El tret més important d’aquest vi és que el fan els alumnes del grau superior en Vitivinicultura. Hi participen de forma activa en tots i cada un dels aspectes que això suposa: en fan elaboracions diferents, fan el seguiment de les analítiques, el tasten, proposen com comercialitzar-lo, en trien el nom i en fan el disseny de l’etiqueta.

El resultat són dos vins de l’anyada 2019, un de blanc i un de negre. En tot aquest procés hi han participat estudiants de promocions diferents. La d’enguany està formada per Àgueda Bosch, Joan Colom, Sergi Gayà, Toni Jaume, Toni Lladó, Marina Lladó, Magda Llompart, Ángel Martínez, Tania Serafini, Toni Vall i Alonso Zurera.

Del primer que parlarem és el que han batiat com a Tòfol Colom de Felanitx a Washington, un nom que remet a la cançó del grup Ossifar, la qual els alumnes escoltaven quan eren petits. La lletra reivindica humorísticament l’origen mallorquí (i més concretament de Felanitx) del navegant Cristòfol Colom. És un vi blanc de la varietat autòctona Premsal Blanc, fermentat en alfàbia de fang i en dipòsit d’acer inoxidable, amb una criança en bota de roure francès de dotze mesos que destaca per ser molt aromàtic, de poca acidesa i sumptuós en boca, que es pot servir perfectament amb sushi o amb un bacallà al forn.

El segon ―i no per això menys important― és el batejat amb el nom de Maria Enganxa, terra, aigua i racons, que remet al personatge llegendari que viu al fons de pous i cisternes. És un vi negre, amb molt de taní, fet amb un cupatge de les varietats autòctones Mantonegro i Callet, juntament amb la varietat occitana Tannat (que també té molta presència a l’Uruguai). Va fermentar en acer inoxidable i, després, va reposar 12 mesos en bota de roure francès. És un vi potent, intens, amb notes afruitades, ideal per acompanyar una porcella al forn o una llesca de pa amb sobrassada.

Aquest escrit no seria complet si no hi hagués un fort aplaudiment per als docents i professionals, com ara el celler Armero i Adrover, que dediquen hores i molta passió i vocació a fer que els alumnes esdevinguin uns bons professionals de la matèria.