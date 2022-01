Entrevista virtual | Alberto Garzón

¿Qué tal, don Alberto?

Pues preparando nuevas normas sorprendentes.

Adelánteme algo.

Voy a prohibir el consumo de cachopo en la calle Génova, y ya verás tú qué risa.

¿Cómo es usted de rojo?

¡Uff! Soy un anticapitalista, con eso se lo digo todo.

¿Qué es exactamente un anticapitalista?

Pues como un anticomunista, pero al revés.

O sea, que dos cosas muy parecidas...

No diga blasfemias, hombre. La superioridad moral de los anticapitalistas es la clave.

Explíquemelo.

Nosotros luchamos por los pobres, y los anticomunistas por los ricos.

¿Y eso no es una explicación para tontos?

Bueno, estoy hablando con usted...

Es que a veces da la sensación de que ustedes los políticos creen que la gente es completamente estúpida.

No diga barbaridades. Los políticos no creemos eso. De ninguna manera.

Ya decía yo que no podía ser que los políticos creyesen eso...

Ya lo digo que no lo creemos, estamos absolutamente seguros de ello.

Explíqueme lo de las macrogranjas.

Hay que comer menos carne, hay que cuidar el medio ambiente y no hay que hacer daño a los cerdos.

¿...a los cerdos?

...y no ser hiriente con el PP y con Vox, que son dos cosas diferentes.

El PP y Vox son diferentes entre sí, claro...

No, digo que son diferentes a los cerdos, que luego dicen que he dicho lo que no he dicho.

Pues el presidente del PP de Castilla-La Mancha dice que está contra las macrogranjas y que no cree en esas explotaciones

¿Qué me dice? A ver si voy a tener que sostener lo contrario.

Hombre, tendrá usted que sostener lo que crea que es mejor para todos...

Ya estamos con las frasecitas. No sea usted demagogo. Si el PP dice lo mismo me tengo que preocupar. Traman algo.

Bueno, Casado y Teo le ponen a usted a parir.

Me tranquiliza usted muchísimo.